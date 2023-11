Microsoft Office 2024 esiste e non richiederà un abbonamento

Il gigante di Redmond lo ha confermato: Office 2024 esiste, non richiede un abbonamento e sarà rilasciato nel 2024. Attualmente, Microsoft Office offre due versioni e diverse edizioni per soddisfare le esigenze degli utenti. Una è Microsoft 365, una versione su abbonamento che include le applicazioni di Office più aggiornate e altri servizi cloud. L’altra è Microsoft Office 2021, una versione senza abbonamento, che si acquista una sola volta e si installa sul proprio dispositivo. Le due versioni hanno in comune le funzionalità di base di Office, ma presentano anche delle differenze importanti.

La differenza principale tra le due versioni di Office è il tipo di pagamento. Con Microsoft 365, si paga un abbonamento mensile o annuale per accedere alle applicazioni di Office e ai servizi cloud. Questo significa che si ha sempre la versione più recente di Office, ma anche che si deve continuare a pagare per mantenerla. Con Microsoft Office 2021, invece, si paga una sola volta per acquistare e installare le applicazioni di Office sul proprio dispositivo. Questo significa che si ha una versione fissa di Office, senza aggiornamenti futuri, ma anche che si risparmia nel lungo periodo.

Un altro aspetto da considerare è il livello di aggiornamento delle due versioni di Office. Microsoft 365 offre nuove funzionalità e miglioramenti in modo continuo, grazie alla connessione al cloud. Microsoft Office 2021, invece, riceve solo aggiornamenti di sicurezza e correzioni di errori, ma non beneficia delle novità introdotte da Microsoft. Inoltre, alcune funzioni che richiedono la connessione al cloud, soprattutto quelle legate a Microsoft 365, potrebbero non funzionare correttamente dopo la fine del supporto ufficiale alla versione di Office.

La nuova suite Office di Microsoft

Il rilascio di Microsoft Office 2024 per tutti gli utenti è una buona notizia per chi preferisce avere le licenze software in proprio, senza dover pagare per forza un abbonamento. Anche se Microsoft punta molto sul cloud, sa che molti utenti non vogliono rinunciare alla versione tradizionale di Office.

Tuttavia, ci sono anche altre alternative a Office, come LibreOffice e FreeOffice, che offrono delle soluzioni valide per molti casi d’uso. Questi programmi sono gratuiti e compatibili con i formati di Office, e hanno delle funzionalità simili a quelle di Microsoft.

Per ora non si sa molto di più sul nuovo Office 2024, solo che è reale, che arriverà nella seconda metà del 2024 e che, inoltre, sarà gratuito per gli utenti di Microsoft 365 e avrà una versione a pagamento singolo per chi non vuole pagare l’abbonamento. Per il resto, non sono ancora disponibili informazioni su prezzo, funzionalità e altre novità. Potrebbero essere necessari mesi prima che Microsoft annunci ufficialmente la nuova suite Office.