Microsoft Office: nuova interfaccia su Windows 11

Finora era una novità riservata agli iscritti al programma Insider. L'azienda di Redmond ha annunciato ora che il restyling estetico di Office su Windows 11 è disponibile per tutti gli utenti con licenza perpetua o abbonamento a Microsoft 365. Come anticipato a fine giugno, la nuova interfaccia può essere attivata anche su Windows 10.

Microsoft Office: visual refresh con novità

Il cosiddetto Fluent Design, introdotto con Windows 11, è stato applicato a tutte le applicazioni preinstallate con il nuovo sistema operativo. L'aggiornamento estetico è stato ora applicato anche alla suite di produttività più popolare. La nuova interfaccia è disponibile al 50% degli abbonati a Microsoft 365, oltre che agli utenti con Office Home & Student 2021, Office Home & Business 2021, Office Professional 2021 e Office Personal 2021 (la versione 2021 potrebbe essere l'ultima).

La nuova interfaccia può essere attivata/disattivata nel pannello Coming Soon che si apre cliccando sull'icona del megafono in alto a destra in Word, Excel, PowerPoint e OneNote (ma la modifica avrà effetto anche sulle altre applicazioni della suite). Microsoft ha cambiato l'aspetto di vari elementi grafici, tra cui quello della famosa Ribbon che ora ha angoli arrotondati ed è staccata dai bordi laterali della finestra.

Anche i temi sono stati aggiornati e ora viene automaticamente impostato quello scelto per Windows 11. Inoltre, la barra di accesso rapido è nascosta per default (ma può essere ripristinata facilmente). L'effetto Mica del nuovo sistema operativo verrà aggiunto con un prossimo update.

La nuova interfaccia è disponibile anche per alcuni utenti Windows 10 iscritti al canale Current che usano la versione 2110 e build 14527.20226 o successive.