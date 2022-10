Microsoft Office originale ed economico? I migliori prezzi per Windows

Come aggiornare il computer al prezzo più economico? Oltre ad acquistare un computer nuovo di zecca, è anche possibile scegliere di aggiornare il software senza cambiare la configurazione del computer. Se stai ancora utilizzando una vecchia versione di Windows 7 o Microsoft Office 2013, puoi acquistare l’ultimo sistema operativo Windows e Microsoft Office nella vendita di Halloween di Godeal24 e ottenere il software Microsoft originale al prezzo più economico!

Questa è la migliore occasione per acquistare le key originali di Windows e Office a prezzi incredibili. Godeal24 acquista chiavi all’ingrosso da aziende che non ne hanno più bisogno. Godeal24 verifica che tutte le licenze acquistate siano valide prima della vendita. Inoltre, Godeal24 non ha uffici fisici o magazzini. Quindi puoi acquistare una licenza di Windows 10 o Microsoft Office a un prezzo molto ragionevole. In questo momento puoi ottenerlo per 25,61 € nella vendita di Halloween di Godeal24. E se acquisti più chiavi, puoi ottenere una versione a vita autentica di Office 2021 Pro a partire da 13,32 €.

Windows 11 è l’ultimo aggiornamento disponibile per gli utenti Windows e viene fornito con diversi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Con una grafica nuova di zecca e molte funzionalità di sicurezza, il sistema offre l’opzione più veloce, sicura e avanzata per le persone che utilizzano i PC. Come ottenere Windows 11? Chiunque abbia un computer che esegue Windows 10 o Windows 8.1 e soddisfi i requisiti minimi ha diritto all’aggiornamento gratuito. D’altra parte, se non hai diritto a un aggiornamento gratuito, puoi comunque ottenere Windows 11 a un prezzo molto buono. Puoi acquistare Windows 11 ora e risparmiare fino al 90 % sul prezzo originale.

Per soddisfare le diverse esigenze degli utenti, vengono fornite diverse versioni di Windows 10 per ogni tipo di hardware, personale o aziendale. Non solo il più utilizzato Windows 10 Pro, ma anche il miglior Windows 10 Enterprise Edition per uso aziendale, Windows Server, ecc.

Godeal24 ha un negozio completo e professionale con un ampio catalogo di licenze digitali garantite al 100% e legali. Puoi ottenere lo stesso software per oltre l’80% di sconto, ed è tutto ufficiale. Non solo il popolare sistema operativo Windows e Office, ma anche il più pratico software per computer e smartphone, come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri.

Godeal24 è un rivenditore di licenze Microsoft e dei principali software di sicurezza IT, che consente di acquistare Windows e Microsoft a prezzi scontati, nonché utili strumenti informatici come la serie IOBIT, il software Ashampoo, Disk Drill e molti altri. Risparmia fino al 90%! Le licenze sono originali e autentiche al 100%. Godeal24 conosce la “storia” di ogni licenza che vende e gli utenti possono usarle senza problemi. Per questo motivo, le licenze acquistabili su Godeal24 sono “a vita”, ovvero possono essere utilizzate senza restrizioni: il sistema operativo verrà aggiornato e supportato da Microsoft per tutta la sua durata.

L’affidabilità di Godeal24 si riflette pienamente nella buona reputazione online di cui gode e nelle numerose recensioni positive su TrustPilot, dove l’azienda è valutata “eccellente e ottima” nel 98% delle recensioni. Ciò è dovuto alla qualità dell’esperienza di acquisto e ai numerosi vantaggi offerti dal negozio: oltre alla possibilità di scegliere tra molti prodotti originali con sconti fino al 90%; la consegna digitale ti permetterà di ricevere il tuo software direttamente sul tuo indirizzo e-mail entro pochi secondi dall’acquisto. È un metodo di consegna molto conveniente per l’acquirente.

Supporto tecnico professionale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e servizio post-vendita a vita – service@godeal24.com.

Come può essere così economico? Cosa hai bisogno di sapere su questo?

È importante sapere che esistono due tipi di licenze. Commerciale, che può essere acquistato anche dal Microsoft Webshop, e OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. In termini di funzionalità, entrambi sanno la stessa cosa.

Le chiavi software usate possono essere vendute completamente legalmente nell’Unione Europea secondo una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Tuttavia, esiste una differenza nel supporto e nell’utilizzo tra le due versioni. La versione commerciale può essere utilizzata su più computer, mentre la versione OEM è legata all’hardware su cui è stata attivata per la prima volta.

Il negozio web GoDeal24 vende le cosiddette licenze OEM. Questi sono stati acquistati da Microsoft – a un prezzo migliore rispetto a quelli commerciali – da Microsoft, che assembla, ad esempio, PC e laptop. Alcune copie OEM non vengono utilizzate dai clienti originali ma sono vendute in commercio.

GoDeal24 vende circa 1.500 licenze in tutto il mondo ogni giorno, quindi ne acquista una al minuto. I rimborsi in garanzia si verificano solo nell’1% dei casi.

In collaborazione con GoDeal24