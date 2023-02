Microsoft Outlook: filtri dello spam in tilt

Ieri sera molti utenti hanno segnalato che le loro caselle di posta su Outlook sono state invase da messaggi di spam e phishing. Il problema sembrava circoscritto ai paesi europei. Microsoft ha confermato lo strano funzionamento, avviato le necessarie verifiche e applicato il fix nelle ore successive. Non sono stati però comunicati i dettagli tecnici.

Filtri di Outlook in tilt

Diversi utenti hanno iniziato a ricevere una quantità enorme di spam ed email di phishing nella casella della posta in arrivo. È sufficiente leggere le numerose segnalazioni su Reddit, Twitter e sul sito Microsoft Community per comprendere la gravità del problema. Nonostante l’attivazione dell’opzione che blocca i messaggi indesiderati, Outlook ha consegnato tutta la “spazzatura”. In alcuni casi anche le email precedentemente segnate come spam.

I'm so close to quitting Outlook lol The amount of junk mail I'm getting these days is absurd. pic.twitter.com/ZMrKkDKH8F — Zac Bowden (@zacbowden) February 20, 2023

Per un motivo ignoto, i filtri del servizio di posta elettronica sono andati in tilt. Il problema era limitato agli account personali e all’Europa. Chi usa Outlook su smartphone è stato costretto a disattivare le notifiche per la posta in arrivo. Alcuni utenti hanno “minacciato” di abbandonare Microsoft e passare a Gmail.

L’azienda di Redmond ha confermato il problema, aggiungendo che potrebbero esserci anche rallentamenti. Qualche ora dopo, il funzionamento dei filtri è stato ripristinato, ma non sono stati divulgati i dettagli tecnici sull’accaduto. Un simile bug era stato segnalato a novembre 2022, ma con impatto più limitato.

