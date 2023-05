Microsoft Outlook: ricezione inviti da Google Calendar

Chi fa largo impiego di Microsoft Outlook e della funzione calendario associata ad esso sarà sicuramente ben felice di sapere che è in dirittura d’arrivo una bella novità proprio a tal riguardo. Non proviene però dal colosso di Redmond, ma da Google.

Microsoft Outlook: inviti da Google Calendar

Dopo le migliorie di gennaio per la gestione degli appuntamenti, nel corso delle ultime ore, infatti, “big G” ha annunciato alcune ottimizzazioni dell’interoperabilità che permetteranno agli utenti di ricevere gli inviti e RSVP di Google Calendar in Outlook.

“L’interoperabilità del calendario è la componente fondamentale per aiutare a garantire che gli eventi creati in un sistema di calendario siano propagati con precisione per gli ospiti che utilizzano diversi sistemi di calendario”, ha annunciato Google nel suo blog. “Questo ti consente di pianificare in modo produttivo il tempo e gestire il tuo programma in modo collaborativo, indipendentemente dalla tua piattaforma di calendario”, ha aggiunto.

Le modifiche risultano essere già attive, per cui a partire da adesso gli utenti che utilizzando il calendario di Outlook e che usano lo stesso indirizzo email per accadere a Google Calendar possono usufruirne da subito.

Inoltre tutti gli eventi ricorrenti non relativi a Google Calendar saranno adesso aggiornati con maggiore precisione all’interno del servizio stesso.

I nuovi aggiornamenti sono disponibili per gli account Google personali, per gli account Workspace e per chiunque utilizzi ancora i vecchi account G Suite Basic e Business. Gli amministratori no devono abilitare nulla, in quanto le nuove funzioni sono attivate in maniera automatica per tutti.