Microsoft Paint: arriva il pulsante Copilot con strumenti AI

Microsoft ha deciso di dare una bella rinfrescata a Paint, con un tocco di intelligenza artificiale. Un nuovo pulsante Copilot sta per fare capolino nell’interfaccia del celebre software di grafica. Per ora la funzione è accessibile solo agli utenti di Windows Insiders.

Microsoft Paint, in arrivo il pulsante Copilot

Grazie a un aggiornamento in fase di rilascio per i canali Canary e Dev, gli Insiders potranno accedere a tutte le funzionalità di generazione di immagini tramite AI direttamente dal pulsante Copilot nella barra delle applicazioni. Cliccando su questo pulsante, si aprirà un menu a discesa con opzioni come Cocreator, Image Creator e Generative Erase.

Microsoft sembra determinata a integrare il pulsante Copilot ovunque sia possibile, dalla tastiera alla barra delle applicazioni, e Paint è solo l’ultimo tasello di questa strategia.

L’evoluzione di Paint con l’intelligenza artificiale

Nel corso dell’ultimo anno, Microsoft ha progressivamente arricchito Paint con strumenti di generazione di immagini basati sull’AI. Alla fine del 2023 è arrivato Cocreator, basato su DALL-E, e lo scorso autunno sono state introdotte opzioni di riempimento generativo.

Ora, tutti questi strumenti trovano posto in un unico punto, sotto il logo Copilot. Se si vogliono creare delle clip art generate dall’AI, basta cercare il logo Copilot. In effetti, una scorciatoia per Copilot ha probabilmente più senso in Paint che in Bing.

Novità anche per la ricerca AI in Windows 11

L’aggiornamento odierno porta novità anche per la ricerca AI, resa disponibile in anteprima agli Insiders di Windows 11 all’inizio di questo mese. Ora, la “ricerca migliorata” permetterà di trovare foto nel cloud usando il linguaggio naturale; in precedenza, la ricerca AI era limitata ai file locali.

Quando si esegue una ricerca, i file nel cloud appariranno accanto alle immagini locali. Questo aggiornamento è in fase di rilascio per gli Insiders di Windows 11 nei canali Dev e Beta.