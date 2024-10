Microsoft Paint aggiunge strumenti di riempimento e cancellazione AI

Microsoft sta introducendo sui PC Copilot Plus alcune nuove funzioni di Paint e Foto basate sull’intelligenza artificiale che potrebbero rendere i creativi meno dipendenti da software di editing più complessi e costosi. In particolare, Paint si arricchisce di due nuove opzioni: Generative Fill (il Riempimento) e Generative Erase (la Cancellazione), che ricordano da vicino funzioni simili presenti in Adobe Photoshop.

Microsoft Paint si aggiorna con nuove funzionalità AI di riempimento e cancellazione

Generative Erase e Generative Fill utilizzano un pennello dalle dimensioni regolabili per intervenire su aree specifiche di un’immagine. Il primo consente di rimuovere con precisione elementi indesiderati, come oggetti di disturbo o sfondi disordinati, in modo analogo alla funzione Gomma magica dei telefoni Pixel di Google. Generative Fill, invece, permette agli utenti di aggiungere nuovi elementi generati dall’AI all’immagine, semplicemente descrivendo a parole ciò che si desidera e selezionando con cura il punto in cui posizionarli.

Questi strumenti si affiancano a Cocreator, una funzione annunciata in precedenza che genera immagini combinando richieste di testo e schizzi di riferimento. Microsoft afferma di aver migliorato il modello alla base di questi strumenti, rendendolo più veloce, preciso e dotato di una moderazione integrata per prevenire abusi.

Super-Resolution e Generative Erase approdano anche su Foto

Anche l’app Foto di Microsoft beneficia di queste novità, con l’arrivo di Generative Erase e di Super-Resolution, una funzione che sfrutta l’AI per migliorare la qualità di immagini sfocate o pixelate. Con Super-Resolution è possibile aumentare la risoluzione delle foto fino a otto volte rispetto all’originale, superando strumenti analoghi come quello di Canva e la funzione Super Resolution 4x di Adobe Lightroom. Questa opzione è gratuita e abbastanza rapida da portare le immagini fino a una risoluzione 4K in pochi secondi.