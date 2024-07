Microsoft stringe partnership con Lumen per reti AI più veloci

Con l’espansione dei servizi di AI generativa come Copilot e altri, Microsoft si trova di fronte alla necessità di costruire nuovi data center per soddisfare la crescente domanda da parte di aziende, organizzazioni, clienti dell’istruzione e consumatori in generale. Tuttavia, l’aumento del numero di server di dati richiede anche il collegamento a reti migliori e più affidabili.

Lumen Technologies: un partner strategico per l’espansione della rete

Per far fronte a questa sfida, Microsoft ha annunciato una nuova partnership con Lumen Technologies, il noto fornitore di sistemi di rete. L’obiettivo di questa collaborazione è contribuire a espandere sia la capacità che l’affidabilità delle reti che collegano i data center di Microsoft.

Il Private Connectivity Fabric di Lumen svolgerà un ruolo chiave nell’aiutare Microsoft a stabilire connessioni al suo crescente numero di data center. Grazie a questa tecnologia, Lumen sarà in grado di offrire a Microsoft reti in fibra dedicate già esistenti, oltre a nuove connessioni in fibra su percorsi di rete esistenti e nuovi.

Questa partnership permetterà di rafforzare le capacità di connettività tra i data center di Microsoft, fornendo la capacità di rete, le prestazioni, la stabilità e la velocità necessarie per soddisfare la crescente domanda di dati da parte dei clienti.

Mentre Microsoft sfrutterà la rete in fibra di Lumen per i suoi data center nuovi e futuri, Lumen a sua volta utilizzerà una serie di software e servizi online di Microsoft per i suoi dipendenti, tra cui Azure e i servizi di identità e sicurezza Microsoft Entra.

Cosa sono i data center

Come promemoria, i data center sono grandi strutture che ospitano migliaia di server e storage per l’archiviazione e l’elaborazione di enormi quantità di dati. Sono essenziali per l’intelligenza artificiale poiché i modelli AI necessitano di elaborare dataset di addestramento estremamente ampi, che possono arrivare a contenere miliardi di parametri.

Per addestrare modelli complessi come ChatGPT o DALL-E è necessaria un’infrastruttura di calcolo avanzata e su larga scala. I data center forniscono proprio questo tipo di potenza computazionale, mettendo a disposizione dell’AI migliaia di GPU e TPU che permettono di velocizzare enormemente le operazioni necessarie per l’addestramento. Inoltre i data center garantiscono l’immagazzinamento sicuro dei dataset di training e l’accesso rapido per l’inferenza una volta che i modelli sono stati addestrati.

I dettagli dell’accordo

Il comunicato stampa non ha rivelato la durata della nuova partnership tra Microsoft e Lumen, né ha fornito informazioni finanziarie specifiche riguardo a questo nuovo accordo. Tuttavia, è stato sottolineato che l’utilizzo dei servizi di Microsoft da parte di Lumen comporterà un aumento del flusso di cassa di oltre 20 milioni di dollari nel corso del prossimo anno.