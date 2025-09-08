Microsoft pubblicizza Surface Pro... con un iPad: gaffe clamorosa

Un weekend tranquillo, un post promozionale su X, e poi… il caos. Microsoft decide di spingere Copilot, la sua intelligenza artificiale integrata nei Surface Pro, definendolo il compagno di ricerca definitivo . Fin qui tutto bene, se non fosse per un dettaglio che ha fatto sobbalzare migliaia di utenti… Il tablet nella foto non è un Surface. È un iPad.

Surface Pro o iPad? Microsoft sbaglia immagine e scatena il web

Nessun logo Apple visibile, ma l’interfaccia parla chiaro. In alto, la barra di stato tipica di iPadOS; in basso, nessuna traccia della classica taskbar di Windows. Il layout è pulito, minimale, troppo simile a quello dei dispositivi Apple per passare inosservato. E il web non perdona.

Secondo Windows Latest, l’immagine non sarebbe nemmeno una foto reale, ma un’immagine generata con l’intelligenza artificiale, forse addestrata male, che ha confuso il sistema operativo. Il risultato? Un Surface Pro con l’anima di un iPad.

Il post è rimasto online quasi 24 ore, totalizzando centinaia di migliaia di visualizzazioni prima di essere cancellato. Troppo tardi. La figuraccia era già diventata virale. E mentre gli utenti si divertivano a commentare, qualcuno si chiedeva come un colosso da mille miliardi di dollari potesse commettere un errore così madornale.

Piccoli errori di comunicazione possono capitare, e per gli utenti sono sempre molto divertenti. Anni dopo, ricordiamo ancora il tweet promozionale di Samsung per il suo Galaxy A9 pubblicato da un iPhone… Dopotutto, nulla obbliga i dipendenti di un’azienda a utilizzare i suoi prodotti. Ma Microsoft, questa volta, si è davvero superata…