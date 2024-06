Microsoft rafforza la sicurezza di Outlook con importanti novità

Il gigante di Redmond sta apportando alcune modifiche significative all’esperienza di posta elettronica degli utenti di Outlook. Questi cambiamenti mirano a rafforzare ulteriormente la sicurezza degli account e fanno parte della Secure Future Initiative di Microsoft, una revisione delle pratiche di sicurezza dell’azienda.

Addio all’autenticazione di base per gli account personali

A partire dal 16 settembre, Microsoft terminerà il supporto per l’autenticazione di base per gli account personali di Outlook. Ciò significa che gli utenti di Outlook.com, Hotmail e Live.com dovranno accedere ai loro account di posta elettronica tramite applicazioni che utilizzano la Modern Authentication. Il supporto per le applicazioni di posta elettronica di terze parti che non utilizzano il prompt di login di Microsoft terminerà nel corso dell’anno.

La Modern Authentication o autenticazione moderna, come la definisce Microsoft, applica processi e token di backend aggiuntivi che aggiungono un ulteriore livello di sicurezza. Sebbene gli utenti potrebbero non notare differenze significative, questo passaggio rappresenta un importante miglioramento in termini di protezione degli account.

Microsoft prevede di contattare gli utenti di Outlook interessati entro la fine di giugno per avvertirli che stanno utilizzando un’applicazione di posta elettronica che presto non sarà più supportata. Per risolvere il problema, potrebbe essere sufficiente modificare le impostazioni di un’app per effettuare l’autenticazione con OAuth2 invece che con la normale password o semplicemente rimuovere l’account corrente e aggiungerlo di nuovo.

Bye Bye Gmail…

Alla fine del mese, Microsoft rimuoverà anche la possibilità per gli utenti di accedere agli account Gmail in Outlook.com. Questa funzione era stata introdotta nel 2019 come un modo per integrare Gmail, Google Drive e Google Calendar nel client di posta web Outlook.com. Tuttavia, la nuova app Outlook per Windows e Outlook per Mac continuerà a supportare gli account Gmail.

Altre modifiche in arrivo

Microsoft sta inoltre continuando a migrare gli utenti di Windows Mail e Calendar verso la nuova app Outlook per Windows, in vista della fine del supporto delle app Windows Mail e Calendar integrate, prevista per quest’anno. Inoltre, il 19 agosto, l’azienda prevede di rimuovere la versione light dell’applicazione web di Outlook, originariamente progettata come opzione leggera per i browser più vecchi.

Requisiti del browser per Outlook.com

Per utilizzare Outlook.com, gli utenti dovranno utilizzare le versioni più recenti di un browser supportato. I requisiti minimi del browser sono Microsoft Edge o Chrome versione 79 o successiva, Firefox versione 78 o successiva, Safari versione 16 o successiva e Opera versione 76 o successiva. Microsoft supporterà inoltre solo Windows 10 o successivo e Windows Server 2016 o successivo per l’accesso a Outlook.com.