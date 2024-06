Outlook: funzioni offline su Windows a fine giugno

A settembre dello scorso anno, Microsoft ha inserito una nuova voce sul sito Microsoft 365 Roadmap, rivelando i piani relativi all’aggiunta di funzionalità offline per la sua nuova app Outlook per Windows. Secondo quanto riferito, le nuove feture sarebbero dovute essere implementate a ottobre 2023, ma in realtà non è andata in questo modo e attualmente non vi sono state ancora modifiche. Stando però a quanto emerso nelle scorse ore, i cambiamenti sono finalmente in procinto di essere applicati.

Outlook: funzionalità offline in arrivo questo mese

Il sito di Microsoft con la timeline degli aggiornamenti è stato infatti recentemente aggiornato e adesso viene riferimento che le funzionalità offline saranno finalmente aggiunte all’app di Outlook questo mese.

Non viene fatta menzione del perché l’implementazione di queste funzioni abbia subito un ritardo, ma la loro introduzione è particolarmente attesa da molti u tenti, i quali sperano che la nuova app di Outlook per Windows sia presto in grado di raggiungere la completezza e l’affidabilità della classica versione del programma.

Ma cosa ci si deve aspettare da questo nuovo set di funzioni? A fornire la risposta è stato lo stesso colosso di Redmond, dichiarando che la posta, gli eventi del calendario e i contatti saranno archiviati direttamente sul dispositivo, in modo da poterli visualizzare anche quando non si è connessi a Internet. Inoltre, si potranno eseguire azioni chiave sulla propria casella di posta, tra cui contrassegnare, spostare ed eliminare e comporre messaggi, per essere produttivi anche quando si è offline.

Da tenere presente che negli ultimi mesi Microsoft ha aggiunto diverse nuove funzionalità all’app Outlook, come il supporto per la chat in una riunione di Microsoft Teams e la funzione che mostra gli indirizzi completi del mittente per tutti i messaggi di posta elettronica che vengono messi nella cartella Posta indesiderata.