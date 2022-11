Microsoft regala tre mesi di Apple Music e Apple TV+

Microsoft ha annunciato un’interessante promozione per gli utenti che sottoscrivono l’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. Fino al 31 marzo 2023 è possibile richiedere tre mesi gratuiti di Apple Music e Apple TV+ tramite console e app Xbox per Windows. L’azienda di Redmond ha inoltre rilasciato l’aggiornamento di novembre che include diverse novità, tra cui l’accesso ai canali vocali di Discord dalla console.

Apple Music e TV+ gratis per tre mesi

L’app Apple TV per Xbox Serie X/S e Xbox One è disponibile da oltre due anni. L’app Apple Music è invece arrivata lo scorso mese di ottobre. Gli utenti possono quindi scaricare le due app dallo store e sfruttare l’ottima promozione di Microsoft. L’offerta è valida per i nuovi e vecchi abbonati al piano Xbox Game Pass Ultimate (12,99 euro/mese) che permette di giocare su console, PC e cloud.

Grazie ai tre mesi gratuiti è possibile accedere alla vasta libreria di Apple Music e al catalogo di Apple TV+ che include film e serie TV di successo, come CODA – I segni del cuore e Ted Lasso. Dopo aver scelto l’offerta tramite console o app Xbox per Windows, gli utenti dovranno sottoscrivere l’abbonamento sul sito Apple. L’attivazione è consentita fino al 31 marzo 2023.

La collaborazione tra Microsoft e Apple è diventata più stretta negli ultimi mesi. Da circa una settimana è disponibile l’integrazione di iCloud Photos nell’app Foto per Windows 11.

Tra le novità di novembre c’è invece la possibilità di accedere ai canali vocali di Discord direttamente dalla Xbox. Per le Xbox Series X/S è disponibile anche la soppressione dei rumori di fondo.

