 Microsoft rimuove SmartScreen da IE Mode su Windows 11
Microsoft rimuove SmartScreen da IE Mode su Windows 11

Microsoft ha rimosso la funzionalità Defender SmartScreen da IE Mode su Windows 11 in quanto è basata su tecnologie vecchie e poco sicure.
Sicurezza
Google AI Studio

Microsoft ha annunciato che la funzionalità Defender SmartScreen non è più disponibile in Internet Explorer (IE) e IE Mode su Windows 11. L’obiettivo dell’azienda di Redmond è spingere gli utenti ad utilizzare Edge, in quanto offre una maggiore sicurezza. SmartScreen continuerà a funzionare sulle vecchie versioni del sistema operativo (ma il supporto per Windows 10 è terminato il 14 ottobre).

Perché non c’è più SmartScreen in IE Mode?

Defender SmartScreen è in pratica la versione Microsoft di Google Safe Browsing. Mostra avvisi di pericolo quando l’utente visita un sito di phishing o un sito usato per distribuire malware, rileva applicazioni non sicure durante il download ed effettua la scansione dei file scaricati. IE Mode è invece la funzionalità che consente alle aziende di visualizzare in Microsoft Edge siti e web app che supportano le vecchie tecnologie di Internet Explorer.

Microsoft ha rimosso SmartScreen in IE e IE Mode per quattro motivi:

  • Uso limitato: IE Mode è progettata esclusivamente per i siti Intranet attendibili (configurati dall’amministratore IT), non per accedere ai siti non attendibili su Internet
  • Ridondanza in ambienti protetti: dato che gli amministratori IT definiscono l’elenco di siti attendibili, la funzionalità anti-phishing di SmartScreen diventa ridondante
  • Rimozione dei componenti SmartScreen legacy: l’infrastruttura SmartScreen in Internet Explorer dipendeva da componenti legacy che sono stati rimossi. Mantenere SmartScreen in IE dopo queste rimozioni avrebbe causato instabilità e comportamenti incoerenti
  • Protezione moderna: i file scaricati da IE e dalla modalità IE sono ancora protetti tramite il tag Mark-of-the-Web (MotW). Quando aperti in Esplora file, SmartScreen effettua sempre la scansione, in modo simile ai file scaricati da Microsoft Edge o Google Chrome

Defender SmartScreen viene sfruttato anche dalla funzionalità scareware blocker in Edge 142. A metà ottobre, Microsoft ha apportato alcuni cambiamenti a IE Mode perché le vulnerabilità del motore JavaScript di Internet Explorer sono sfruttate per gli attacchi informatici.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 5 nov 2025

Luca Colantuoni
5 nov 2025
