Microsoft Edge 142: blocco scareware migliorato

Microsoft ha annunciato la disponibilità di una nuova versione del suo browser. Edge 142 include un miglioramento per lo scareware blocker introdotto all’inizio di febbraio. L’azienda di Redmond ha inoltre modifiche per i gruppi di schede e il riempimento automatico. L’aggiornamento risolve inoltre 21 vulnerabilità.

Novità di Edge 142

Con il termine scareware si intende un tipo di truffa che permette di ingannare gli utenti attraverso un falso avviso di sicurezza. L’ignara vittima vede un messaggio che invita a contattare il supporto tecnico di Microsoft. In realtà risponderà un cybercriminale che chiederà di installare un software infetto o un tool di accesso remoto.

Lo scareware blocker è ora attivato per impostazione predefinita su PC e Mac con almeno 2 GB di RAM e CPU quad core (praticamente tutti i computer moderni). La rilevazione dei tentativi di truffa avviene in anticipo rispetto alle tecnologie tradizionali, grazie al modello di computer vision locale. Può quindi bloccare l’accesso ai siti trappola prima di Defender SmartScreen e Google Safe Browsing.

I risultati ottenuti dal mese di febbraio dimostrano l’efficacia della funzionalità. In Edge 142 è stato aggiunto un altro “sensore” che velocizza la rilevazione delle minacce. Le pagine sospette vengono notificate a Defender SmartScreen, senza condividere screenshot, quindi tutti gli utenti nel mondo sono automaticamente protetti.

La relativa opzione, denominata “Condividi siti di phishing rilevati con Microsoft Defender SmartScreen“, si trova in Impostazioni > Privacy, ricerca e servizi > Sicurezza e deve essere attivata dall’utente. In futuro verrà attivata per impostazione predefinita.

Microsoft promette di ridurre la latenza e quindi di bloccare i siti truffa più velocemente. Gli utenti possono sempre segnalare le pagine inviando i relativi screenshot.