Microsoft rimuove il supporto per VBScript da Windows

Microsoft ha annunciato il graduale abbandono di VBScript. Inizialmente sarà disponibile come funzionalità opzionale, ma in una futura versione di Windows verrà rimosso dal sistema operativo. Due giorni fa, l’azienda di Redmond ha inoltre confermato un problema con BitLocker, ma riguarda solo alcuni ambienti gestiti con Microsoft Intune.

Addio a VBScript

VBScript (Visual Basic Scripting Edition) è un linguaggio di programmazione derivato da Visual Basic che permette agli amministratori di sistema di controllare varie attività senza la gestione degli errori, ma con subroutine e altri costrutti avanzati. È stato introdotto da Microsoft nel 1996 e deve essere eseguito all’interno di un ambiente host, come Internet Explorer, Windows Script Host e Internet Information Server.

L’azienda di Redmond aveva già disattivato VBScript in Internet Explorer 11 su Windows 10 con un aggiornamento distribuito circa quattro anni fa (il browser non è più supportato da febbraio 2023). Microsoft ha ora comunicato che sarà disponibile come “feature on demand” (funzionalità opzionale) in una futura versione di Windows, prima della sua completa eliminazione dal sistema operativo.

Non viene specificato il motivo, ma la decisione è sicuramente dovuta alla sicurezza. Le vulnerabilità di VBScript sono spesso sfruttate per la distribuzione di malware, tra cui Lokibot, Emotet, Qbot e DarkGate.

Rimanendo in tema Windows, Microsoft ha confermato un problema con BitLocker. Alcune app MDM (Mobile Device Management), tra cui Intune, potrebbero mostrare un errore 65000 che indica l’assenza di cifratura. In realtà è solo un messaggio sbagliato. In attesa del fix è possibile impostare come “non configurato” le policy “Enforce drive encryption type on operating system drives” o “Enforce drive encryption on fixed drives“.