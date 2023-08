Microsoft scopre attacco phishing contro Teams

Microsoft ha identificato un sofisticato attacco phishing che sfrutta l’ingegneria sociale per ottenere le credenziali di login dai dipendenti aziendali contattati tramite chat di Teams. Gli autori della campagna sono i cybercriminali del gruppo Midnight Blizzard (noto anche come Nobelium o Cozy Bear) che effettua attività di cyberspionaggio per conto dei servizi segreti della Russia.

Attacco contro Microsoft Teams

Microsoft spiega che i cybercriminali russi utilizzano varie tecniche per ottenere l’accesso iniziale ai sistemi aziendali, tra cui furto di token, spear phishing, password spray e brute force. Per l’attacco più recente è stata utilizzata un’istanza di Microsoft 365 compromessa in precedenti attacchi per lanciare l’attacco di ingegneria sociale.

Il gruppo Midnight Blizzard ha rinominato l’istanza, aggiunto un nuovo sottodominio onmicrosoft.com e inviato alle vittime un messaggio che sembra provenire dal supporto tecnico o dal team di sicurezza di Microsoft. I cybercriminali chiedono al dipendente di fornire le credenziali di login. Se l’azienda ha attivato l’autenticazione multi-fattore (MFA) è necessario ottenere anche un codice da inserire dopo la coppia username/email e password.

Con il messaggio fasullo viene quindi chiesto di verificare l’identità attraverso l’inserimento di un codice nell’app Microsoft Authenticator. Se l’ignara vittima segue l’indicazione del presunto supporto tecnico, i cybercriminali ottengono l’accesso all’account Microsoft 365. A questo punto possono eseguire altre attività, tra cui il furto di informazioni confidenziali.

Microsoft elenca una serie di misure preventive per evitare intrusioni non autorizzate e diversi consigli, tra cui quello di prestare attenzione ai messaggi provenienti da soggetti esterni all’azienda.