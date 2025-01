Microsoft semplifica l'aggiornamento da Windows 10 a Windows 11

Microsoft ce la sta mettendo tutta per convincere gli utenti a passare da Windows 10 a Windows 11. Dagli articoli che esaltano le novità per i gamer a quelli che smontano i “miti e le leggende” sull’aggiornamento, fino agli avvisi sparsi ovunque sulla fine del supporto per il vecchio sistema operativo.

Microsoft rende più facile l’aggiornamento da Windows 10 a Windows 11, una guida su misura per i meno esperti

Ma non è finita qui. Microsoft ha dato una rinfrescata alla pagina di supporto intitolata “È possibile eseguire l’aggiornamento a Windows 11?“. Niente rivoluzioni, sia chiaro, ma piccoli ritocchi qua e là per rendere la vita più facile a chi si sta chiedendo se il proprio PC è pronto per il grande salto.

Tra le novità, un elenco dei requisiti di sistema (fondamentali da controllare prima di lanciarsi nell’avventura) e un link diretto alle impostazioni di Windows Update. Dettagli che forse faranno sorridere i più smanettoni, ma che possono fare la differenza per chi è meno avvezzo alla tecnologia e finirebbe su quella pagina dopo una googlata disperata.

Ecco com’era la pagina prima:

Puoi aggiornare a Windows 11 se il tuo PC ha Windows 10 aggiornato e rispetta i requisiti minimi. I tempi esatti dipendono dal dispositivo e alcune funzioni richiedono hardware specifico (controlla qui: https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications). Per vedere se il tuo PC è idoneo, scarica l’l’app Controllo integrità PC o vai su Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Controlla aggiornamenti dopo l’inizio del rilascio.

Ed ecco la nuova:

Un dispositivo Windows 10 esistente può essere aggiornato a Windows 11 se soddisfa i criteri seguenti:

Il dispositivo esegue una versione attualmente supportata di Windows 10. Se il dispositivo non esegue attualmente una versione supportata di Windows 10, esegui l’aggiornamento a una versione supportata di Windows 10.

Il dispositivo soddisfa le specifiche hardware minime per l’esecuzione Windows 11.

La tempistica specifica per Windows 11 implementi dell’aggiornamento varia in base al dispositivo. Inoltre, alcune funzionalità hanno requisiti hardware specifici. Per altre informazioni, vedere Windows 11 specifiche, funzionalità e requisiti del computer.

Per verificare se un dispositivo Windows 10 è idoneo per l’aggiornamento a Windows 11, segui una di queste opzioni:

Scarica ed esegui l’app Controllo integrità PC.

Dal menu Start passa a Impostazioni > Aggiorna & Sicurezza e quindi seleziona il pulsante Controlla aggiornamenti .

Seleziona il collegamento Windows Update seguente e quindi seleziona il pulsante Verifica disponibilità aggiornamenti:

Windows Update

E per chi non ha Windows 11? Non resta che comprare un PC nuovo (o passare a Linux)

E se dopo tutte le verifiche del caso il responso è “PC non compatibile“? Beh, Microsoft non ha dubbi: toccherà comprarne uno nuovo. In alternativa, c’è sempre il “lato oscuro” di Linux, come suggeriscono maliziosamente i più navigati. Ma per chi mastica poco di informatica, potrebbe non essere proprio una passeggiata.

Insomma, volenti o nolenti, Microsoft ci spinge verso Windows 11 con le buone e con le cattive. Riuscirà a convincere anche i più restii?