Microsoft, si potranno aggiornare le app tramite Windows Update

Microsoft sta integrando gli aggiornamenti del Microsoft Store direttamente su Windows Update, stando a quanto emerge dalle ultime build preview di Windows 11. Un cambiamento importante, non si dovrà più aprire lo Store ogni volta per controllare se ci sono update da installare.

Le versioni di anteprima mostrano che Microsoft sta preparando un meccanismo che permette di verificare la disponibilità e installare gli aggiornamenti per le app tramite il servizio Windows Update, completamente separato da Microsoft Store. È progettato per garantire che le app rimangano aggiornate anche quando Microsoft Store è inaccessibile, magari perché è stato disinstallato, o perché policy amministrative aziendali lo bloccano.

Al momento la funzione non è operativa. C’è una pagina nelle impostazioni per controllare gli aggiornamenti delle app tramite Windows Update, ma premendo il pulsante di verifica non succede nulla. È chiaramente un work in progress. Microsoft sta testando la funzione internamente e con Insider prima di renderla disponibile pubblicamente.

All’inizio di quest’anno Microsoft ha ammesso pubblicamente che l’ecosistema Windows può sembrare frammentato quando si tratta di aggiornamenti, specialmente per gli amministratori IT che gestiscono applicazioni su flotte di computer. C’è Windows Update per il sistema operativo. Microsoft Store per le app. Aggiornamenti separati per driver. Sistemi di update proprietari per software di terze parti. È un casino di canali diversi che non comunicano tra loro.

Per risolvere questo problema, Microsoft sta creando una piattaforma unica per gli aggiornamenti di qualsiasi tipo (app, driver, ecc.), insieme agli aggiornamenti di Windows.

Linux docet

Questo approccio non è una novità. Gli utenti Linux hanno familiarità con questo stile da decenni. Su distribuzioni come Linux Mint, Ubuntu, Fedora, e praticamente qualsiasi altra distro mainstream, gli aggiornamenti delle app e gli aggiornamenti di sicurezza del sistema vengono forniti tramite un gestore di aggiornamenti unificato. Basta aprire l’update manager, cliccare su “check for updates”, e mostra tutto: aggiornamenti di sistema, delle app, dei driver, tutto insieme.

È più conveniente che avere canali separati, e Microsoft sta finalmente convergendo verso questo modello. La funzione è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quanto tempo ci vorrà prima che appaia nelle versioni stabili di Windows 11. Microsoft purtroppo non ha fornito una data di rilascio.