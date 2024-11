Microsoft: soluzioni video unificate nel marchio Clipchamp

Microsoft attualmente dispone di due diverse offerte video per gli utenti: Clipchamp, il software di editing video basato sul web, e Stream, un’esperienza video destinata al segmento aziendale. Si tratta di prodotti completamente diversi tra loro, ma il colosso di Redmond ritiene comunque che un’esperienza separata non possa giovare agli utenti finali, di conseguenza ha deciso di unificare il tutto sotto il marchio Clipchamp, al fine di semplificare le sue soluzioni.

Microsoft: Clipchamp per tutti i prodotti video

I video creati utilizzando Clipchamp continueranno a essere archiviati in SharePoint, Teams e OneDrive. Inoltre, gli utenti non perderanno nessuna delle funzionalità già disponibili su Clipchamp e Stream. “I contenuti degli utenti non saranno interessati da questa modifica e gli utenti non perderanno nessuna delle funzionalità e delle capacità dei due prodotti attuali”, ha rassicurato Alli Parrett, product marketing manager di Microsoft.

Procedendo in questo modo, funzionalità come editing video avanzato, videoclip personalizzabili e riepilogo video basato sull’intelligenza artificiale saranno disponibili per gli utenti, mentre le organizzazioni possono mantenere la coerenza del marchio tramite nuovi strumenti come kit e modelli di marchio condivisi.

“I nostri sforzi di unificazione forniranno agli utenti transizioni senza sforzo tra la creazione e il consumo di contenuti video, proprio come PowerPoint consente sia la visualizzazione che la modifica all’interno della stessa interfaccia”, ha aggiunto Parrett.

Da tenere presente che l’unificazione delle offerte video di Microsoft in Clipchamp è parte di uno sforzo continuo da parte del gruppo. Clipchamp, che Microsoft ha acquisito nel 2021 , è stato gradualmente integrato in Microsoft 365 come piattaforma video centrale. L’azienda ha altresì unificato le app Teams , che ora supportano account personali, aziendali e scolastici in un’unica app.