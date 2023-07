Microsoft-Sony: Call of Duty su Playstation per 10 anni

Dopo una lunga trattativa, Microsoft ha convinto Sony con la sottoscrizione dell’accordo che prevede la disponibilità di Call of Duty su PlayStation per 10 anni. Termina quindi lo scontro iniziato tra le due aziende quando Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Activision Blizzard. L’intesa potrebbe avere conseguenze positive sulla decisione finale della CMA (Competition and Markets Authority) del Regno Unito.

La comunicazione ufficiale è arrivata da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming. Due minuti dopo è arrivata anche la conferma di Brad Smith, Presidente di Microsoft. Entrambi sottolineano che i giochi di Activision Blizzard saranno accessibili su tutte le principali piattaforme (un simile accordo è stato sottoscritto con Nintendo), una promessa fatta dall’azienda di Redmond fin dall’annuncio dell’acquisizione.

We are pleased to announce that Microsoft and @PlayStation have signed a binding agreement to keep Call of Duty on PlayStation following the acquisition of Activision Blizzard. We look forward to a future where players globally have more choice to play their favorite games.

— Phil Spencer (@XboxP3) July 16, 2023