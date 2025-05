Microsoft sospende lo sviluppo della Xbox portatile

Le console di ASUS non sono state annunciate al Computex 2025 di Taipei, come ipotizzato all’inizio del mese. Secondo la stessa fonte (Windows Central), Microsoft avrebbe sospeso lo sviluppo della Xbox portatile per dare priorità a Project Kennan e ottimizzare Windows 11 per le console di terze parti.

Cambio di piano per Microsoft

Microsoft ha previsto il lancio di due console portatili. Una verrà realizzata in collaborazione con ASUS. È in pratica una versione personalizzata della ROG Ally 2, nota con il nome in codice Project Kennan.

In base alle ultime indiscrezioni, la console avrà uno schermo da 7 pollici con refresh rate di 120 Hz, processore AMD Ryzen Z2 Extreme con CPU a 12 core, 32 GB di RAM LPDDR5x, due porte USB Type-C, uscita HDMI e jack audio da 3,5 millimetri. In alto a sinistra (alla destra del joystick) è presente un piccolo pulsante con il logo Xbox. Questa variante è ancora in sviluppo e dovrebbe essere annunciata entro fine anno.

L’azienda di Redmond aveva anche pianificato il lancio di una Xbox portatile entro il 2027. Secondo Windows Central, lo sviluppo è stata sospeso per due principali motivi. Microsoft avrebbe deciso di dare priorità alla collaborazione con i partner hardware (ASUS) e di ottimizzare Windows 11 per le console già in commercio (come la Lenovo Legion Go S), considerata la “minaccia” rappresentata da SteamOS che offre maggiori prestazioni gaming e consumi inferiori.

Secondo Windows Central non ci sono altri cambiamenti alla roadmap. Continua senza problemi lo sviluppo della console che sostituirà la Xbox Series X e della piattaforma di cloud gaming di prossima generazione. Maggiori informazioni potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. L’8 giugno è previsto un Xbox Showcase con la presentazione di nuovi giochi.