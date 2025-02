Lenovo Legion Go S disponibile in Italia

A distanza di circa una mese dall’annuncio avvenuto al CES 2025 di Las Vegas, Lenovo ha portato in Italia la nuova Legion Go S. La console portatile integra il processore AMD Ryzen Z2 Go e supporta tutti i giochi compatibili con Windows 11. Può essere acquistata sul sito del produttore e nei negozi fisici.

Lenovo Legion Go S: specifiche e prezzo

Lenovo Legion Go S è la versione economica della Legion Go annunciata a fine 2023. Non ha un cavalletto posteriore e controller laterali staccabili. La nuova console ha inoltre uno schermo più piccolo con caratteristiche inferiori: diagonale di 8 pollici, risoluzione di 1920×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz.

Queste sono le altre specifiche: processore AMD Ryzen Z2 Go, 16/32 GB di RAM LPDDR5X, SSD da PCIe 4.0 da 512 GB o 1 TB in formato M.2 2242, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, altoparlanti stereo da 2 Watt, jack audio,due porte USB4, card reader microSD, batteria da 55,5 Wh, pulsanti A/B/X/Y, D-Pad, due joystick ad effetto Hall, due trigger e due bumper.

La versione con Windows 11 è di colore bianco (Glacier White). Il software Legion Space permette di accedere rapidamente a tutte le piattaforme e store di giochi, vedere i giochi installati localmente e acquistare nuovi titoli tramite il Legion Game Store. Gli utenti troveranno tre mesi di Xbox Game Pass Ultimate e sconti tramite Gamesplanet.

Il prezzo base della console è 629,00 euro. Dal mese di aprile sarà disponibile la versione con sistema operativo SteamOS (colore Nebula Violet).