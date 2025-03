Microsoft sostituisce l'app Desktop Remoto con Windows App

Remote Desktop per Windows ha le ore contate. L’applicazione, infatti, sparirà dallo store dal 27 maggio 2025. Un taglio netto, che costringerà tutti gli utenti a migrare verso la nuova Windows App se vorranno continuare a usare servizi come Windows 365, Azure Virtual Desktop e Microsoft Dev Box.

La mossa di Microsoft non è una sorpresa. Qualche mese fa l’azienda ha annunciato la stessa cosa su macOS, spingendo gli utenti verso Windows App. Ora quindi il cerchio sta per chiudersi.

Windows App sostituirà l’app Desktop Remoto

Dopo il 27 maggio quindi, gli utenti non avranno scelta, dovranno passare alla Windows App. Ma secondo Microsoft, la nuova app offre diversi vantaggi, soprattutto per chi lavora da remoto. Tra i punti di forza della nuova app, Microsoft cita:

Accesso unificato a diversi servizi Windows, tra cui Cloud PC e desktop virtuali, da un’unica interfaccia semplificata;

Schermate home personalizzabili, supporto multi-monitor e risoluzioni display dinamiche;

Ottimizzazioni per Microsoft Teams;

Accesso con più account e facile passaggio da uno all’altro.

E se si usa Desktop Remoto solo per connettersi ad altri PC?

Giustamente, Desktop Remoto non serve solo per accedere a Windows 365 e simili. Molti la usano semplicemente per connettersi a PC remoti. In questo caso, Microsoft consiglia di passare alla funzione integrata in Windows, chiamata Remote Desktop Connection (RDC).

Microsoft ci tiene a ricordare che anche Windows App ha i suoi limiti e una lista di bug noti su tutte le piattaforme supportate. Ad esempio, non può essere usata in certi ambienti con autenticazione proxy. L’elenco completo è disponibile sul sito di Microsoft.