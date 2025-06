Microsoft spiega i vantaggi di Windows 11 (di nuovo)

Microsoft ha annunciato tre opzioni per estendere il supporto di Windows 10 fino al 13 ottobre 2026. L’azienda di Redmond ha tuttavia ribadito il consiglio di usare Windows 11, elencando i vantaggi in termini di sicurezza e funzionalità rispetto al vecchio sistema operativo.

Ecco perché è consigliato Windows 11

Gli utenti che hanno un computer compatibile con Windows 11 (per verificare il rispetto dei requisiti minimi è disponibile un tool dedicato) possono subito effettuare l’upgrade gratuito da Windows 10. Gli altri dovrebbero invece acquistare un nuovo PC o notebook per sfruttare i vantaggi del nuovo sistema operativo.

Microsoft sottolinea innanzitutto la maggiore sicurezza. Grazie al supporto per TPM 2.0, sicurezza basata sulla virtualizzazione e Smart App Control è stata rilevata una diminuzione degli attacchi del 62% (tre volte in meno per quelli contro il firmware) rispetto a Windows 10.

Windows 11 24H2 sfrutta inoltre un nuovo sistema che incrementa la velocità di installazione degli aggiornamenti mensili (fino a 2,3 volte più veloci di Windows 10). Ci sono anche diverse novità estetiche per menu Start, barra delle applicazioni e altri componenti del sistema operativo (ma non piacciono a tutti, ndr).

Microsoft evidenza inoltre le nuove funzionalità di accessibilità e quelle che migliorano il lavoro dei dipendenti aziendali. Ci sono infine le novità AI, tra cui l’app Copilot. Per quelle più avanzate, come Recall e Click to Do, occorre però un Copilot+ PC, ovvero un dispositivo che integra i processori Qualcomm Snapdragon X, Intel Core Ultra 200V o AMD Ryzen AI 300.