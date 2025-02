Microsoft Store: nuova versione di AI Hub

Microsoft ha annunciato una nuova versione di AI Hub, la sezione dello store che include le app basate sull’intelligenza artificiale. Gli utenti possono cercare facilmente le app che offrono funzionalità AI, mentre gli sviluppatori ricevono più visibilità. La sezione non è ancora disponibile in Italia.

Novità per AI Hub

Microsoft sottolinea che dal lancio di AI Hub nel 2023 sono arrivate centinaia di app AI. Gli utenti con un Copilot+ PC troveranno le app che sfruttano la NPU (Neural Processing Unit) del processore (Snapdragon, Intel o AMD) per eseguire elaborazioni complesse, come analisi dei dati, riconoscimento facciale e assistenza vocale.

Nella nuova versione di AI Hub è visibile un’esperienza di benvenuto, ovvero una pagina che mostra app e funzionalità AI integrate in Windows 11 24H2, tra cui Windows Studio Effects, Paint Cocreator e Photo Image Creator. Quando saranno disponibili a tutti, gli utenti troveranno anche informazioni su Recall, Clik To Do e la versione AI di Windows Search. Ci sono inoltre le app Copilot, Designer, Clipchamp e Reading Couch.

Molte app presenti nella sezione AI Hub funzionano su qualsiasi computer, una delle quali è ChatGPT. Al momento, la versione aggiornata di AI Hub è visibile solo in Canada, Stati Uniti, Australia e Regno Unito. Arriverà in altri paesi nei prossimi mesi.

A proposito di funzionalità AI, Microsoft ha introdotto una novità poco piacevole. Finora era solo necessario effettuare l’accesso con l’account Microsoft per usare Rewrite in Notepad (Blocco note). Cliccando sul pulsante in alto a destra viene mostrato un avviso inatteso. Gli utenti devono ottenere i crediti AI sottoscrivendo l’abbonamento a Microsoft 365 Personal o Family.