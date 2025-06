Microsoft Store: nuove funzionalità in arrivo

L’azienda di Redmond ha annunciato l’arrivo di molte novità per il Microsoft Store. Gli utenti potranno sfruttare un’esperienza più personalizzata a partire dalla home page. È stata inoltre migliorata la ricerca dei contenuti (negli Stati Uniti c’è anche Copilot) e l’integrazione con Windows 11. Il rollout avverrà in maniera graduale nel corso dei prossimi giorni.

Novità per il Microsoft Store

La home page del Microsoft Store è uguale per tutti. L’azienda di Redmond vuole ora offrire un’esperienza più personalizzata in base alle preferenze degli utenti. Nelle prossime settimane verranno mostrate app e giochi che gli utenti potrebbero utilizzare. I suggerimenti, mostrati in una sezione dedicata, sono basati sulle attività recenti. Sarà comunque possibile disattivare la personalizzazione nelle impostazioni.

Microsoft ha introdotto quattro miglioramenti per la ricerca. Gli utenti riceveranno risultati più rilevanti che tengono conto di vari aspetti, tra cui recensioni e lingua. Solo negli Stati Uniti è stato aggiunto il pulsante Copilot (in basso a destra). L’assistente può fornire informazioni sull’app o sul gioco, quando viene aperta la relativa pagina. È possibile anche confrontare due prodotti.

Nelle pagine delle app è stata inoltre aggiunta una sezione “Discover More” che mostra i contenuti associati. È stato infine aggiunto un badge che indica se l’app include funzionalità AI e se funzionano meglio sui Copilot+ PC.

In alcuni paesi è possibile installare un’app o un gioco direttamente dai risultati delle ricerche di Windows Search nella barra delle applicazioni. Negli Stati Uniti è in test la funzionalità che suggerisce le app da scaricare per aprire i file tramite “Apri con” nel menu contestuale.

Microsoft ha infine apportato miglioramenti “dietro le quinte” per incrementare la velocità di avvio dello store e delle installazioni.