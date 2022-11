Microsoft Surface Arc Mouse: FOLLIA da Black Friday Amazon

Il Microsoft Surface Arc Mouse è un prodotto decisamente performante. Non solo è bello da vedere per le sue forme eleganti e moderne, ma è anche estremamente comodo da utilizzare. Inoltre, è portatile per eccellenza perché si appiattisce facilmente per essere messo in borsa o in tasca. Approfittane ora che è super scontato grazie alle offerte Black Friday di Amazon.

Mettilo subito nel carrello a soli 57,99 euro, invece di 89,90 euro. Con questo acquisto salvi quasi 32 euro. Anche il colore è particolare, abbinabile con tutto. Collegalo a qualsiasi dispositivo con estrema facilità regolandolo sulla sua posizione curva. Si accende e si spegne con un semplice tocco.

Microsoft Surface Arc Mouse: comodità e prestazioni non hanno confini

Annulla ogni confine quando si parla di comodità e prestazioni. Infatti, la struttura del Microsoft Surface Arc Mouse è stata realizzata per portarlo sempre con te e godere della sua comodità anche quando lavori in mobilità. Scorri in tutte le direzioni, sia verticali che orizzontali, così godi di una navigazione più intuitiva.

Il suo tracciamento preciso con un clic destro e sinistro è stato ulteriormente ottimizzato in questa versione. Collegalo tramite Bluetooth ai tuoi dispositivi e inizia a perfezionare la tua interazione con PC, notebook, laptop e tanto altro. Approfitta del Black Friday di Amazon e acquistalo a soli 57,99 euro, invece di 89,90 euro.

