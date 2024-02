Microsoft Surface GO 2: AFFARE unico su Amazon (-36%)

Se stai cercando un tablet che offra prestazioni di alto livello e una portabilità senza compromessi, il Microsoft Surface GO 2 è la soluzione perfetta per te. E oggi, su Amazon, puoi acquistarlo con uno sconto incredibile del 36%. Fallo tuo al prezzo ridicolo di soli 299,99 euro, anziché 469,00 euro e non te ne pentirai.

Microsoft Surface GO 2: le scorte a disposizione non sono infinite

Con uno schermo PixelSense da 10.5″ e una risoluzione di 1920 x 1280, questo tablet offre un’esperienza visiva straordinaria, con colori vividi e dettagli nitidi che ti immergeranno completamente nel tuo contenuto preferito. E con la funzionalità multitocco a 10 punti e l’input penna, puoi interagire con il tuo dispositivo in modo fluido e preciso, sia che tu stia disegnando, prendendo appunti o semplicemente navigando sul web.

La sicurezza è fondamentale, e il Microsoft Surface GO 2 lo capisce. Con la tecnologia Windows Hello, puoi accedere al tuo dispositivo con un semplice tocco o uno sguardo, offrendoti un’esperienza utente senza stress e altamente sicura.

Ma le caratteristiche eccezionali di questo tablet non si fermano qui. Con una durata della batteria fino a 10 ore di autonomia, puoi goderti un’intera giornata di lavoro o divertimento senza doverti preoccupare di cercare una presa di corrente. E con una varietà di connessioni, tra cui USB-C, connettore jack per cuffie da 3.5 mm e porta Surface Connect, hai tutte le opzioni di connettività di cui hai bisogno per rimanere sempre connesso.

È importante notare che la penna, la tastiera e il mouse non sono inclusi nella confezione, ma sono disponibili per l’acquisto separatamente per offrirti un’esperienza personalizzata e completa.

Con System ram type: ddr3 sdram e Connectivity technology: bluetooth, il Microsoft Surface GO 2 offre prestazioni affidabili e reattive in qualsiasi situazione. E con l’aggiornamento gratuito a Windows 11 non appena disponibile, puoi essere sicuro di avere sempre accesso alle ultime funzionalità e innovazioni.

Non lasciarti scappare questa offerta incredibile. Acquista subito il Microsoft Surface GO 2 e scopri un nuovo livello di produttività e intrattenimento, al prezzo competitivo di soli 299,99 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.