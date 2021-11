Microsoft Surface Go 2: il tablet che sostituisce il PC

In questo articolo ti riportiamo un’offerta incredibile su una dei tablet più amati di sempre, diretto avversario di iPad. Stiamo parlando del Microsoft Surface Go 2, la variante accessibile del tablet per eccellenza, nella sua versione più completa, oggi scontata di addirittura 240 euro per il Black Friday in anticipo di Amazon.

Microsoft Surface Go 2: caratteristiche tecniche

Il Surface Go 2 propone un tablet estremamente compatto quanto versatile per tutti coloro che necessitano di un dispositivo da portare sempre con sé. Si tratta di un tablet perfetto per i professionisti che necessitano di un valido alleato così come per gli studenti. Il tablet, infatti, grazie allo stand integrato offre 3 modalità di utilizzo in modo da adattarsi ad ogni circostanza. Poggiandolo sullo stand si ottiene un tradizionale “tablet”, con il vantaggio di poter interagire direttamente quando poggiato su un piano. La seconda è naturalmente la modalità “portatile” che, abbinandolo ad una tastiera Type Cover consente di avere un vero e proprio laptop. Chiude la modalità “studio” che consente di date una leggera inclinazione al dispositivo per un utilizzo confortevole sulla scrivania ad esempio.

La dotazione hardware prevede un processore Intel Pentium Gold 4425Y dual-core da 1,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM e un SSD da 128GB. Si tratta della configurazione top di gamma per questa variante del surface, in grado di offrire prestazioni eccellenti per le attività quotidiane. Il display è un PixelSense da 10,5 pollici con un rapporto di 3:2 per un’area di visualizzazione ancora più ampia. Si tratta di uno schermo multitouch a 10 punti che supporta naturalmente anche l’input penna. Sul fronte delle connessioni non manca la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery, una porta Surface Connect ed ovviamente il connettore per la cover con tastiera integrata. Chiudono le connessioni wireless con Wi-Fi dual band e Bluetooth. Un ottimo alleato all-in-one ideale per i professionisti alla ricerca di un dispositivo compatto e versatile.

Grazie ad uno sconto del 38%, il Microsoft Surface Go 2 è disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre: 399 euro per un risparmio di ben 240 euro sul prezzo di listino.