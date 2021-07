Microsoft Surface Laptop 3 scontato di 500 euro

Per chi se lo fosse perso durante il Prime Day, spunta una nuova occasione per acquistare uno dei migliori laptop professionali del mercato. Stiamo parlando del Microsoft Surface Laptop 3, un ultrabook estremamente sottile e compatto, ideale per lo studio e per il lavoro.

PC portatile Microsoft Surface Laptop 3: caratteristiche tecniche

Il processore che alimento il PC è un Intel Core i5-1035G7, prima generazione di CPU prodotta sul nodo a 10nm da 4 core e 8 thread per una frequenza massima di ben 3,7GHz. A supportarlo ci pensano 8GB di memoria RAM ed un SSD da 256GB. Il formato in questione è quello con display di 13,5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD PixelSense con proporzioni di 3:2. La tastiera ad isola è una delle più comode della categoria, così come l’ampio touchpad posto inferiormente. Con un telaio completamente in alluminio, è uno dei prodotti più robusti e leggeri da trasportare.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Presente un jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono, così come una porta USB Type-A. La seconda porta USB, in questo caso Type-C 3.1, gestisce l’alimentazione, ma con un bandwidth di 10Gbps permette di collegare fino a due monitor con una risoluzione di 4K a 60Hz. In questo modo avremo tutta la connettività di cui potremmo avere bisogno, inclusa la ricarica tramite Power Delivery, con una singola porta USB. Non manca tuttavia la porta Surface Connect per collegare gli accessori originali. Chiudono le reti wireless che offrono il Wi-Fi dual band ed il Bluetooth.

Con uno sconto di ben 500 euro, il computer è acquistabile su Amazon a soli 999 euro.