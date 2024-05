Microsoft Surface Laptop 5: che CROLLO su Amazon, il prezzo scende del 42%

Incredibile opportunità su Amazon per l’acquisto del Microsoft Surface Laptop 5: grazie ad uno sconto complessivo del 42% rispetto al prezzo consigliato puoi acquistarlo infatti a soli 699 euro, con possibilità di pagamento a rate. Si tratta del minimo storico assoluto per questo dispositivo.

Microsoft Surface Laptop 5: la scheda tecnica

Microsoft Surface Laptop 5 è un portatile elegante e super leggero con display da 13 pollici e alimentato da un processore Intel Core i5 di 12ª generazione, parte della piattaforma Intel Evo, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione SSD. Il sistema operativo è Windows 11.

Andando nel dettaglio, lo schermo è un touchscreen PixelSense da 13,5 pollici, che offre una risoluzione chiara e vivida, ideale per una produttività in movimento. La tastiera è straordinariamente confortevole, progettata per lunghi periodi di utilizzo senza affaticamento, mentre il design leggero e sottile rende il dispositivo facilmente portatile.

Per quanto riguarda l’audio e il video, il Surface Laptop 5 è dotato di microfoni Studio e di una fotocamera avanzata, ideali per videochiamate chiare e professionali. L’intrattenimento è ulteriormente arricchito dalle tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos per la visione di contenuti multimediali.

Se sei un amante dei giochi, puoi abbinare all’acquisto un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che ti permetterà di accedere a centinaia di titoli di alte qualità, incluse diverse nuove uscite il giorno del lancio.

Un dispositivo che combina eleganza, efficienza e potenza: acquistalo adesso al minimo storico assoluto di 699 euro prima che vada a ruba.