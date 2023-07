Microsoft Surface Laptop Go 2: subito 210 euro di sconto su Amazon

Hai bisogno di un laptop leggero e versatile per affrontare le tue attività quotidiane? Non cercare oltre, perché il Microsoft Surface Laptop Go 2 è l’opzione ideale e ora puoi ottenerlo a un prezzo incredibile su Amazon: solo 669 euro anziché 879. Approfitta di uno sconto di 210 euro e scopri l’efficienza e la portabilità di questo laptop di alta qualità.

Microsoft Surface Laptop Go 2: il laptop velocissimo quanto leggero

Con il suo touchscreen PixelSense da 12,4 pollici e il sistema operativo Windows 11, il Surface Laptop Go 2 offre un’esperienza di utilizzo intuitiva e coinvolgente. Puoi lavorare, giocare, guardare contenuti e eseguire le tue app preferite con facilità, grazie al potente processore Intel Core i5 di undicesima generazione.

Le videochiamate saranno un’esperienza piacevole e professionale, grazie alla fotocamera HD migliorata e ai microfoni Studio integrati. Potrai farti sentire e presentarti al meglio, mentre i suoni intensi ti regaleranno un’esperienza di ascolto immersiva per la musica e le serie TV.

Con una lunga autonomia fino a 13,5 ore, potrai svolgere le tue attività durante tutta la giornata senza doverti preoccupare di trovare una presa di corrente. E grazie alla Ricarica rapida, potrai ottenere l’80% di carica in poco più di un’ora, consentendoti di riprendere rapidamente il lavoro o il divertimento.

La sicurezza è una priorità e il Microsoft Surface Laptop Go 2 lo rende estremamente facile. Con il pulsante di alimentazione tramite impronta digitale con Windows Hello, avrai un accesso sicuro e immediato al tuo laptop. Inoltre, alcuni modelli offrono l’accesso con un solo tocco, rendendo il processo ancora più comodo. La tastiera di dimensioni standard e l’ampio trackpad di precisione ti consentiranno di digitare comodamente e navigare senza sforzo.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta: acquista il Microsoft Surface Laptop Go 2 su Amazon a soli 669 euro anziché 879. Risparmia 210 euro e scopri la leggerezza, la potenza e la versatilità di questo laptop.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.