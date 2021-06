Microsoft Surface Laptop Go: semplicità e potenza a 120€ in meno

Microsoft Surface Laptop Go torna in promozione su Amazon a soli 699,00 euro. Il ribasso del 15% corrisponde a uno sconto effettivo di 120 euro che rende l'acquisto più conveniente e davvero vantaggioso.

Microsoft Surface Laptop Go: caratteristiche principali

Si tratta di un dispositivo ideale per gli studenti o per coloro che non ricercano delle prestazioni troppo elevate. Questo laptop monta uno schermo Pixelsense touchscreen da 12,45 pollici. Le cornici hanno un buon rapporto schermo-corpo e amplificano quella che è l'esperienza complessiva.

Il processore integrato al suo interno è un Intel Core i5 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Grazie a queste caratteristiche l'utilizzo è dinamico e fluido senza mai cadere in rallentamenti. Degna di nota è soprattutto la tastiera che consente una digitazione rapida e confortevole. È dotata sia dei tasti funzione F1-F12 che di scorciatoie per avere sempre tutto a portata di dito. Inoltre, da non sottovalutare, la presenza di un lettore d'impronte integrato che garantisce sicurezza e privacy elevate.

Per ultima, ma non per importanza, è da sottolineare la presenza di una batteria di alta qualità che vanta un'autonomia di circa 13 ore di utilizzo. Quest'ultima viene affiancata dalla ricarica rapida che in appena un'ora rigenera l'80% della batteria.

Microsoft Surface Laptop Go è disponibile su Amazon a soli 699 euro. Non è il prezzo più basso di sempre, ma è certamente un costo molto vantaggioso rispetto a quello di listino. Acquistatelo oggi e ricevetelo in 48 ore se possedete un abbonamento Prime.