Microsoft Surface Pro da 12" con Snapdragon X Plus scontato di 200€

Sconto spettacolare di 200 euro su Amazon per avere il potente Microsoft Surface Pro da 12 pollici con Snapdragon X Plus e 16 GB di RAM.
Sei indeciso se acquistare un computer portatile o un tablet? Perché non avere entrambi in un unico dispositivo. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il mitico Microsoft Surface Pro da 12 pollici a soli 799 euro, invece che 999 euro.

C’è quindi uno sconto del 20% che fa crollare il prezzo e ti fa risparmiare 200 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Questo è un tablet che all’occorrenza diventa un computer semplicemente attaccandogli una tastiera e garantisce delle performance straordinarie.

Microsoft Surface Pro: il tablet che diventa un laptop

Il Microsoft Surface Pro a questa grande versatilità che lo rende un ottimo acquisto soprattutto per chi è indeciso tra tablet e portatile. Acquistando una tastiera Surface potrai trasformarlo velocemente in un computer. Ha un generoso display touch da 12 pollici con colori brillanti e una bassa emissione di luce blu e il sistema operativo Windows 11 Home.

Grazie al potente processore Snapdragon X Plus con 8 Core garantisce ottime performance per farci di tutto. Inoltre viene supportato da ben 16 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Ha un corpo robusto ma leggero con uno spessore di appena 7 mm. È dotato inoltre di un pratico sostegno flessibile a 165° che ti consente di posizionarlo come desideri per avere la giusta angolazione. Puoi usufruire delle porte USB type-C 3.2 per collegare un secondo monitor e per trasferire file in modo veloce. Ed è compatibile con la Surface  Slim Pen per prendere appunti e disegnare.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere non può durare a lungo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Microsoft Surface Pro da 12 pollici a soli 799 euro, invece che 999 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 mar 2026

Michea Elia
Pubblicato il
13 mar 2026
