Microsoft Surface Pro da 12" con Snapdragon X Plus scontato di 200€

Sei indeciso se acquistare un computer portatile o un tablet? Perché non avere entrambi in un unico dispositivo. Se vai subito su Amazon puoi acquistare il mitico Microsoft Surface Pro da 12 pollici a soli 799 euro, invece che 999 euro.

C’è quindi uno sconto del 20% che fa crollare il prezzo e ti fa risparmiare 200 euro sul totale. Inoltre potrai decidere di pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis, selezionando l’opzione visibile in pagina. Questo è un tablet che all’occorrenza diventa un computer semplicemente attaccandogli una tastiera e garantisce delle performance straordinarie.

Microsoft Surface Pro: il tablet che diventa un laptop

Il Microsoft Surface Pro a questa grande versatilità che lo rende un ottimo acquisto soprattutto per chi è indeciso tra tablet e portatile. Acquistando una tastiera Surface potrai trasformarlo velocemente in un computer. Ha un generoso display touch da 12 pollici con colori brillanti e una bassa emissione di luce blu e il sistema operativo Windows 11 Home.

Grazie al potente processore Snapdragon X Plus con 8 Core garantisce ottime performance per farci di tutto. Inoltre viene supportato da ben 16 GB di RAM e da una memoria interna di 256 GB. Ha un corpo robusto ma leggero con uno spessore di appena 7 mm. È dotato inoltre di un pratico sostegno flessibile a 165° che ti consente di posizionarlo come desideri per avere la giusta angolazione. Puoi usufruire delle porte USB type-C 3.2 per collegare un secondo monitor e per trasferire file in modo veloce. Ed è compatibile con la Surface Slim Pen per prendere appunti e disegnare.

Fai alla svelta perché un’occasione del genere non può durare a lungo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo Microsoft Surface Pro da 12 pollici a soli 799 euro, invece che 999 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.