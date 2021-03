Microsoft Surface Pro 7: quanto vuoi risparmiare oggi?

Nel giro di poche ore i prezzi della gamma Surface sono caduti, ma nel giro di pochi giorni torneranno a crescere: se sarà confermato lo schema del primo trimestre dell’anno, questo è un momento particolarmente proficuo per mettere le mani tanto su un Surface Laptop 3 (-33% a 999 euro) quanto su un Surface Pro 7.

Surface, scattano le offerte

Riassumiamo pertanto le migliori opportunità, ordinate in termini di maggior risparmio possibile, contemplando in questa analisi i bundle con la tastiera inclusa:

risparmio di 324,90 euro

Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 128GB (929 euro)

risparmio di 404 euro

Intel Core i5, RAM 16GB, SSD 256GB (1.379 euro)

risparmio di 472 euro

Intel Core i5, RAM 8GB, SSD 256GB (1.111,9 euro)

Le offerte non contemplano al momento i tablet con Intel Core i7, il cui prezzo sarebbe in ogni caso superiore alle cifre indicate. In tutti i casi l’offerta è accessibile nella colorazione Platinum e la tastiera Alcantara. Il prezzo attuale è in assoluto il migliore raggiunto da molti mesi a questa parte, ma non è chiaro quanto possa durare l’offerta: chi si sta organizzando per smart working o per la didattica a distanza ha un’opportunità immediata e la possibilità di coglierla al volo, sapendo chiaramente quale sia il risparmio possibile qualora la scelta ricada sulla gamma Surface.