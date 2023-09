Microsoft Surface Pro 9: una BOMBA al 23% di SCONTO

Sei pronto a volare con uno dei laptop più potenti e versatili per la tua produttività? Acquista ora il Microsoft Surface Pro 9 al 23% di sconto! Si tratta di un’offerta bomba da non perdere assolutamente e che trovi solo su Amazon. Grazie alla tua iscrizione a Prime hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis al momento del check out. Scopri la dotazione di questo bolide.

Il notebook di Microsoft monta il processore Intel Core di 12a Generazione con scheda grafica Intel Iris Xe. Goditi produttività, gaming e streaming con questo rivoluzionario sistema fidato dalle prestazioni eccezionali. Sarai sempre un passo avanti grazie a questo chip di ultimissima generazione, gestito alla perfezione in una macchina nata per essere veloce, fluida e iper produttiva.

Microsoft Surface Pro 9: compagno ideale in mobilità

Il Microsoft Surface Pro 9 al 23% di sconto è un ottimo affare. Votato per la mobilità, assicura fino a 15,5 ore di autonomia con una sola ricarica. Questo ti permette di utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità senza doverti preoccupare della batteria. Inoltre, grazie al sostegno integrato, puoi regolare l’angolazione di lavoro come preferisci, così da usarlo ovunque senza problemi.

Il display TouchScreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge rende tutto meraviglioso da vedere e sfruttare. Inoltre, questo schermo è stato progettato per la penna digitale e Windows 11. Cosa aspetti? Acquistalo ora al 23% di sconto! Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.