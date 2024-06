Microsoft Surface Pro 9 con Intel i5 e 8/256GB scontato di 350€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un tablet potente che possa sostituire il vostro laptop, Amazon ha appena lanciato un’offerta imperdibile per il Microsoft Surface Pro 9. Con un prezzo consigliato di 1.329 euro, il Surface Pro 9 è ora disponibile a soli 979 euro. Questa è una riduzione di ben 350 euro, un’opportunità da non perdere per chiunque desideri un dispositivo versatile e di alta qualità.

Microsoft Surface Pro 9: potenza e versatilità

Il Microsoft Surface Pro 9 non è solo un tablet, è una macchina da lavoro completa, pensata per chi ha bisogno di alte prestazioni in un dispositivo portatile. Ecco alcune delle caratteristiche principali che lo rendono unico.

Innanzitutto è equipaggiato con un processore Intel Core i5 di 12ª generazione che, insieme a 8GB di RAM e 256GB di SSD, garantisce velocità e reattività eccezionali. Che si tratti di lavorare su documenti complessi, eseguire software di progettazione grafica o partecipare a videochiamate, questo dispositivo non vi deluderà.

Il Surface Pro 9, poi, vanta un display PixelSense da 13 pollici con risoluzione di 2880 x 1920 pixel. La qualità delle immagini è nitida e vibrante, ideale per guardare film, modificare foto o semplicemente navigare in internet. La modalità touch screen rende l’interazione ancora più intuitiva e piacevole.

Grazie al peso di appena 900 grammi e uno spessore di soli 9,3 mm, il Surface Pro 9 è estremamente portatile. Il suo design elegante lo rende perfetto per essere portato ovunque, sia per lavoro che per svago. Infine una delle caratteristiche più apprezzate del Surface Pro 9 è la durata della batteria. Con un’autonomia fino a 15 ore, potrete lavorare o divertirvi per tutta la giornata senza preoccuparvi di ricaricare il dispositivo.

L’offerta di Amazon che porta il prezzo del Microsoft Surface Pro 9 da 1.329 euro a soli 979 euro è un’occasione rara. Non solo risparmierete una somma considerevole, ma otterrete un dispositivo di alta gamma capace di soddisfare tutte le vostre esigenze tecnologiche. Con il servizio Prime, la spedizione è rapida e gratuita, e avrete il vostro nuovo dispositivo in pochissimo tempo mentre con Cofidis potrete pagarlo anche in comode rate a tasso zero.