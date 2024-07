Microsoft Surface Pro 9: la versione con 8/256GB scontata di ben 430€ su Amazon

Amazon ha lanciato un’offerta eccezionale per tutti coloro che cercano un dispositivo versatile e potente. Il Microsoft Surface Pro 9, uno dei migliori 2-in-1 sul mercato, è disponibile al prezzo scontato di 899 euro, rispetto al prezzo originale di 1.329 euro. Questa promozione permette di risparmiare ben 430 euro, offrendo un’opportunità unica per acquistare un dispositivo premium a un prezzo molto conveniente.

Caratteristiche del Microsoft Surface Pro 9

Il Microsoft Surface Pro 9 è un dispositivo 2-in-1 che combina le funzionalità di un laptop con la portabilità di un tablet. Innanzitutto sfoggia un design elegante e moderno, con una scocca in alluminio resistente e leggera. Il display PixelSense da 13 pollici offre una risoluzione di 2880 x 1920 pixel, garantendo immagini nitide e colori vibranti. Lo schermo touchscreen supporta la penna Surface, rendendolo ideale per prendere appunti, disegnare e lavorare con precisione.

Sotto il cofano, il Surface Pro 9 è alimentato da un processore Intel Core i5 di 12ª generazione, affiancato da 8GB di RAM e un SSD da 256GB. Questa configurazione assicura prestazioni rapide e fluide, sia per il multitasking che per l’esecuzione di applicazioni impegnative. Che si tratti di lavorare su documenti, modificare foto o guardare video in alta definizione, il Surface Pro 9 gestisce tutto con facilità. Dal punto di vista grafico monta anche la potente scheda grafica Intel Iris Xe.

Una delle caratteristiche distintive del Surface Pro 9 è la sua versatilità. Grazie al kickstand integrato e alla tastiera staccabile (venduta separatamente), può essere utilizzato sia come laptop che come tablet. Questa flessibilità lo rende perfetto per chi necessita di un dispositivo che si adatti a diverse situazioni, dal lavoro in ufficio alle presentazioni, fino all’intrattenimento.

Il Surface Pro 9 offre un’autonomia fino a 15,5 ore con una singola carica, permettendo un’intera giornata di utilizzo senza necessità di ricarica. In termini di connettività, è dotato di porte USB-C, Surface Connect e un jack per cuffie, oltre al supporto per Wi-Fi 6, garantendo connessioni rapide e affidabili.

Acquistare il Microsoft Surface Pro 9 a soli 899 euro significa ottenere un risparmio di 430 euro rispetto al prezzo di listino. Questa offerta è ideale per chi cerca un dispositivo di alta qualità a un prezzo accessibile. Perfetto per professionisti che hanno bisogno di un dispositivo potente e versatile, studenti che necessitano di uno strumento affidabile per lo studio e creativi che desiderano un dispositivo adatto alle loro esigenze artistiche.