Microsoft Surface Pro 9: OLTRE 450 euro di sconto (-36%)

Il Microsoft Surface Pro 9 è il dispositivo definitivo per chi cerca un’esperienza di computing versatile e potente. Questo tablet di ultima generazione, ora disponibile su Amazon con uno sconto assurdo del 36%, rappresenta un’opportunità imperdibile per aggiornare il proprio arsenale tecnologico. Approfitta subito di questa opportunità e acquistalo al prezzo stracciato di soli 849,00 euro, anziché 1.329,00 euro.

Microsoft Surface Pro 9: un affare da prendere al volo

Dotato di un processore Intel Core di 12a generazione e grafica Intel Iris Xe, il Surface Pro 9 ridefinisce gli standard di prestazioni per i dispositivi mobili. Che tu stia lavorando, giocando o effettuando streaming, la velocità e l’efficienza di questo processore garantiranno un’esperienza fluida e senza interruzioni. Non dovrai più preoccuparti di rallentamenti o tempi di attesa grazie a una potenza di calcolo che risponde prontamente a ogni tua esigenza.

La durata della batteria è un altro punto di forza: fino a 15,5 ore di autonomia per affrontare intere giornate di lavoro, studio o intrattenimento senza dover cercare una presa di corrente. La mobilità del Surface Pro 9 è ulteriormente migliorata dal suo sostegno integrato, che consente di regolare l’angolazione del dispositivo per trovare la posizione perfetta in ogni situazione.

Il display touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge offre una qualità visiva straordinaria, ideale per l’uso della penna digitale e ottimizzato per Windows 11. L’ampia superficie del display e la precisione della penna Surface Slim Pen 2 permettono di prendere appunti, disegnare e interagire con il contenuto in modo naturale e intuitivo. La Tastiera Signature per Surface Pro, anch’essa venduta separatamente, include uno scomparto per riporre e ricaricare la penna, garantendo che sia sempre pronta all’uso.

Le porte Thunderbolt 4 integrate rendono il Surface Pro 9 perfetto per una produttività desktop completa. Collega monitor esterni, dispositivi di archiviazione e periferiche con facilità, trasformando il tuo tablet in una vera e propria postazione di lavoro o di gioco. La connettività avanzata permette di trasferire dati rapidamente e di espandere le tue capacità di utilizzo senza limiti.

Approfitta di questa incredibile offerta su Amazon e porta a casa il Microsoft Surface Pro 9. Questo sconto straordinario del 36% lo rende più accessibile che mai al prezzo ridicolo di soli 849,00 euro. Noi ti abbiamo avvisato.