 Microsoft Surface Pro da 12" con Snapdragon X Plus e 256GB a 200€ in meno
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Microsoft Surface Pro da 12" con Snapdragon X Plus e 256GB a 200€ in meno

Il potentissimo Microsoft Surface Pro da 12 pollici, con Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 256GB di memoria interna, è tuo a 200€ in meno.
Microsoft Surface Pro da 12
Tecnologia PC Hardware
Il potentissimo Microsoft Surface Pro da 12 pollici, con Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 256GB di memoria interna, è tuo a 200€ in meno.

Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa uno straordinario tablet che diventa all’occorrenza un computer e che costa veramente molto meno. Dunque prima che l’offerta sparisca vai su Amazon e acquista il tuo Microsoft Surface Pro a soli 799 euro, invece che 999 euro.

Con lo sconto del 20% quindi adesso risparmia la bellezza di 200 euro sul totale e ti porti a casa un fantastico tablet che all’occorrenza diventa velocemente un computer. Potrai sfruttare tutte le funzionalità del sistema operativo Microsoft e nello stesso tempo la maneggevolezza e la versatilità di un display touch. Fai alla svelta perché chiaramente l’offerta non durerà molto.

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Microsoft Surface Pro: computer e tablet con lo stesso device

Sicuramente il punto di forza del Microsoft Surface Pro è la sua versatilità perché all’occorrenza, acquistando una tastiera, diventa un computer a tutti gli effetti. Gode di un fantastico display LCD da 12 pollici con spessore di appena 7,8 mm per risultare leggero e maneggevole. Mentre la parte posteriore gode di un comodo supporto che puoi aprire per tenerlo nella posizione che desideri.

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A bordo troviamo il potentissimo processore Snapdragon X Plus a 8 Core, supportato da 16 GB di RAM e appunto dal sistema operativo Microsoft che risulta affidabile e semplice da utilizzare. Mentre la memoria interna è da 256 GB e quindi ti permette di archiviare diverse cose senza problemi. Offre una bella batteria in grado di durare per circa 16 ore prima di doverla caricare e possiede una fotocamera con risoluzione FHD da 1080p.

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Queste sono soltanto alcune delle caratteristiche interessantissime di questo device versatile e potente. Non perdere l’occasione dunque. Prima che sparisca tutto vai su Amazon e metti nel tuo carrello il Microsoft Surface Pro a soli 799 euro, invece che 999 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

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Pubblicato il 23 mar 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
23 mar 2026
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