Microsoft Surface Pro con Snapdragon X Elite oggi a -810 euro

Segnaliamo una grande occasione in corso su Amazon, dove è in corso una promozione dedicata al Microsoft Surface Pro nella versione con processore Snapdragon X Elite, affiancato da 16 GB di RAM e SSD da 1 TB. Il voto medio assegnato dalle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è superiore a 4 stelle su 5. L’affare rientra nella Festa delle Offerte di Primavera, l’evento che andrà avanti fino a mezzanotte.

L’offerta di Amazon sul Microsoft Surface Pro

Perfetto per la produttività di tutti i giorni, ha il sistema operativo Windows 11 preinstallato e il supporto nativo alle funzionalità di intelligenza artificiale con Copilot. Tra gli altri punti di forza in dotazione vale la pena segnalare la presenza della connettività Wi-Fi 7. La batteria ha un’autonomia elevata (fino a 14 ore secondo i test), grazie anche alle tante ottimizzazioni sul fronte hardware, senza dimenticare il display OLED da 13 pollici per un’esperienza visiva di alto livello. All’interno della pagina dedicata trovi altre informazioni a proposito delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

In questo momento puoi acquistare Microsoft Surface Pro al prezzo finale di 1.199 euro invece di 2.009 euro come da listino ufficiale, con uno sconto di 810 euro applicato in automatico dall’e-commerce. Vale a dire che non c’è bisogno di inserire codici o di attivare coupon. È venduto e spedito da Amazon La colorazione è Duna, quella visibile qui sopra.

A mezzanotte si chiuderà la Festa delle Offerte di Primavera, l’iniziativa dedicata all’arrivo della nuova stagione. Prima che finisca, visita la vetrina dell’evento per scoprire gli sconti più interessanti rimasti. Qui ti segnaleremo le occasioni più interessanti per alcune categorie in particolare, a partire proprio dall’informatica e dall’elettronica.