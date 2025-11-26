 Microsoft Surface Pro sotto i 750€ al Black Friday di Amazon
Oggi il Microsoft Surface Pro è in offerta a un prezzo davvero interessante con il Black Friday di Amazon: acquistalo ora a meno di 750€.
Oggi il Microsoft Surface Pro è in offerta a un prezzo davvero interessante con il Black Friday di Amazon: acquistalo ora a meno di 750€.

Cerchi un dispositivo versatile come un tablet, ma potente come un laptop? La soluzione è una sola: il Microsoft Surface Pro. Oggi lo trovi in offerta speciale grazie al Black Friday di Amazon. Non perdere altro tempo. Mettilo in carrello a meno di 750 euro, invece di 1000 euro! Si tratta di un ottimo risparmio che ti permette di mettere le mani su un prodotto di altissima qualità.

La versione in promozione è l’ultimo modello che integra 16GB di RAM, per una fluidità pazzesca e un multitasking senza problemi, e 256GB di SSD, per scaricare e intallare ciò che vuoi oltre che archiviare i tuoi contenuti multimediali. A muovere questa macchina il nuovo processore Snapdragon X Plus, pensato proprio per lei. Potrai sperimentare una potenza incredibile nella gestione di ogni cosa.

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

Veloce, potente e intelligente. Questo Microsoft Surface Pro offre Copilot+ PC incluso e permette di gestire in modo del tutto naturale con l’intelligenza artificiale tantissime funzionalità e attività. Lasciati travolgere dal display LCD da 12 pollici, perfetto per portabilità e comfort visivo. Insomma, un vero e proprio gioiellino da prendere al volo prima che l’offerta del Black Friday di Amazon finisca.

Grazie alla batteria di ultima generazione hai energia per tutto il giorno. Infatti, assicura fino a 16 ore di autonomia anche con uso intensivo. Un bel passo in avanti. Acquistalo adesso a meno di 750 euro!

Pubblicato il 26 nov 2025

26 nov 2025
