 Microsoft Surface Pro sotto i 780€ è un REGALO su Amazon
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Microsoft Surface Pro sotto i 780€ è un REGALO su Amazon

Oggi scegliere il nuovo Microsoft Surface Pro è facile e conveniente grazie all'offerta Amazon che ti permette di acquistarlo sotto gli 800€.
Microsoft Surface Pro sotto i 780€ è un REGALO su Amazon
Tecnologia Laptop
Oggi scegliere il nuovo Microsoft Surface Pro è facile e conveniente grazie all'offerta Amazon che ti permette di acquistarlo sotto gli 800€.

Il vantaggio di avere un Microsoft Surface Pro è che ottieni tutta la comodità di un tablet senza rinunciare alla potenza di un computer Windows. Oggi è il tuo giorno fortunato. Infatti, proprio adesso su Amazon puoi acquistare il nuovo modello con display da 12 pollici a meno di 850 euro. Cosa stai aspettando? Ordinalo subito a soli 798,99 euro, invece di 999 euro. Si tratta di una promozione folle che sta andando a ruba.

Acquista il Surface Pro 12″

Con ben 16GB di RAM hai tutta la fluidità necessaria per svolgere ogni attività anche in multitasking senza rallentamenti o lag fastidiosi. Il processore Snapdragon X Plus della famiglia Qualcomm assicura prestazioni elevate e una gestione dell’autonomia davvero incredibile. Puoi dire addio ai precedenti problemi di autonomia. Questo gioiellino ti accompagna per tutto il giorno lontano da casa o da una fonte di energia.

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

Microsoft Surface Pro | Copilot+ PC | LCD Touchscreen 12” | Snapdragon® X Plus | 16GB di RAM | 256GB di memoria | Ultimo modello | Platino

734,00999,00€-24%
Vedi l’offerta

Con 256GB di spazio di archiviazione hai tutto lo storage per installare e sfruttare le tue applicazioni. Ideale per la tua produttività, con il Microsoft Surface Pro hai un vero e proprio computer con Windows installato nelle dimensioni di un comodo tablet. Ora con il nuovo formato di visualizzazione è come avere un foglio tra le mani. Sfruttalo con penna e tastiera originali per ottenere il massimo della sua funzionalità e delle sue possibilità.

{title}

Acquista il Surface Pro 12″

Grazie alla perfetta integrazione di Copilot+ PC hai maggiore velocità e tanta intelligenza da sfruttare sempre e ovunque. Progettato da Microsoft, questo dispositivo è unico nel suo genere che, con il più recente processore Qualcomm, regala prestazioni incredibili e una potenza accelerata dall’intelligenza artificiale. Lasciati sorprendere da questo gioiellino davvero speciale. Fai l’affare del giorno. Mettilo in carrello ora a soli 798,99 euro, invece di 999 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 31 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Occhiali smart a 16,99 euro: cosa vende davvero Eurospin

Occhiali smart a 16,99 euro: cosa vende davvero Eurospin
RAM: prezzi folli di PC e console, il cloud gaming ringrazia

RAM: prezzi folli di PC e console, il cloud gaming ringrazia
Ultimo Giorno per acquistare il tuo nuovo smartphone su eBay con Coupon

Ultimo Giorno per acquistare il tuo nuovo smartphone su eBay con Coupon
Spendi 30€ e ottieni -10% su Amazon Haul: articoli da soli 0,99€!

Spendi 30€ e ottieni -10% su Amazon Haul: articoli da soli 0,99€!
Occhiali smart a 16,99 euro: cosa vende davvero Eurospin

Occhiali smart a 16,99 euro: cosa vende davvero Eurospin
RAM: prezzi folli di PC e console, il cloud gaming ringrazia

RAM: prezzi folli di PC e console, il cloud gaming ringrazia
Ultimo Giorno per acquistare il tuo nuovo smartphone su eBay con Coupon

Ultimo Giorno per acquistare il tuo nuovo smartphone su eBay con Coupon
Spendi 30€ e ottieni -10% su Amazon Haul: articoli da soli 0,99€!

Spendi 30€ e ottieni -10% su Amazon Haul: articoli da soli 0,99€!
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
31 dic 2025
Link copiato negli appunti