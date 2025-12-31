Microsoft Surface Pro sotto i 780€ è un REGALO su Amazon

Il vantaggio di avere un Microsoft Surface Pro è che ottieni tutta la comodità di un tablet senza rinunciare alla potenza di un computer Windows. Oggi è il tuo giorno fortunato. Infatti, proprio adesso su Amazon puoi acquistare il nuovo modello con display da 12 pollici a meno di 850 euro. Cosa stai aspettando? Ordinalo subito a soli 798,99 euro, invece di 999 euro. Si tratta di una promozione folle che sta andando a ruba.

Con ben 16GB di RAM hai tutta la fluidità necessaria per svolgere ogni attività anche in multitasking senza rallentamenti o lag fastidiosi. Il processore Snapdragon X Plus della famiglia Qualcomm assicura prestazioni elevate e una gestione dell’autonomia davvero incredibile. Puoi dire addio ai precedenti problemi di autonomia. Questo gioiellino ti accompagna per tutto il giorno lontano da casa o da una fonte di energia.

Con 256GB di spazio di archiviazione hai tutto lo storage per installare e sfruttare le tue applicazioni. Ideale per la tua produttività, con il Microsoft Surface Pro hai un vero e proprio computer con Windows installato nelle dimensioni di un comodo tablet. Ora con il nuovo formato di visualizzazione è come avere un foglio tra le mani. Sfruttalo con penna e tastiera originali per ottenere il massimo della sua funzionalità e delle sue possibilità.

Grazie alla perfetta integrazione di Copilot+ PC hai maggiore velocità e tanta intelligenza da sfruttare sempre e ovunque. Progettato da Microsoft, questo dispositivo è unico nel suo genere che, con il più recente processore Qualcomm, regala prestazioni incredibili e una potenza accelerata dall’intelligenza artificiale. Lasciati sorprendere da questo gioiellino davvero speciale. Fai l’affare del giorno. Mettilo in carrello ora a soli 798,99 euro, invece di 999 euro.