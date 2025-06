Microsoft svela il visore Quest 3S Xbox Edition

Come previsto pochi giorni fa è arrivato l’annuncio ufficiale. Microsoft e Meta hanno collaborato per realizzare il Quest 3S Xbox Edition. L’azienda di Redmond entra quindi nel mercato della realtà virtuale attraverso terze parti. La stessa strategia adottata per portare la piattaforma Xbox sulle console portatili di ASUS.

Quest 3S Xbox Edition: specifiche e prezzo

Il Meta Quest 3S Xbox Edition è un’edizione molto limitata del visore. Microsoft sottolinea che il numero di unità è basso (non è noto il numero) e che una volta finite non arriveranno altre unità. Può essere già acquistata sullo store online di Meta, oltre che tramite Best Buy (USA), Argos (UK) e EE (UK). Come si può intuire sarà disponibile solo in Regno Unito e Stati Uniti.

Il visore è in pratica un modello personalizzato del Quest 3S. Si distingue innanzitutto dai colori. Meta ha usato quelli di Xbox, ovvero Carbon Black e Velocity Green, sia per il visore che per i controller Touch Plus. Nella confezione è presente anche la fascia per il fissaggio alla testa (Elite Strap) e un Xbox Wireless Controller (già associato al visore).

Queste sono le specifiche hardware: processore Snapdragon XR2 Gen 2, 8 GB di RAM, 128 GB di storage e schermo con risoluzione di 1832×1920 pixel per occhio (lenti Fresnel), refresh rate di 90/120 Hz e campo visivo di 96 gradi in orizzontale e 90 gradi in verticale. La batteria da 4.324 mAh offre un’autonomia fino a 2,5 ore.

All’avvio verrà mostrata direttamente l’interfaccia dell’app Xbox. Gli utenti potranno sfruttare tre mesi gratuiti di Meta Horizon+ e Xbox Game Pass Ultimate. È possibile scegliere tra quattro dimensioni dello schermo per giocare in streaming tramite Xbox Cloud Gaming. Il prezzo è 399,99 dollari negli Stati Uniti e 379,99 sterline nel Regno Unito.