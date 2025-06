Realtà virtuale su Xbox: manca solo l'annuncio

Microsoft è stata fin qui piuttosto chiara: niente realtà virtuale su Xbox. Il gruppo di Redmond non ha mai dimostrato la volontà di voler competere con Sony e con i suoi dispositivi VR, complice anche un successo commerciale sotto le aspettative e un catalogo di titoli che non ha mai davvero entusiasmato i giocatori. Eppure, qualcosa sembra destinato a cambiare.

Xbox e realtà virtuale: partnership con Meta?

L’immagine qui sotto è stata condivisa con un post su X da Zuby_Tech, fonte solitamente affidabile per quanto riguarda le anticipazioni provenienti dall’ambito gaming. Un’ipotesi rafforzata anche da quanto appena pubblicato dal portale Game Sandwich. Come si legge chiaramente, è il packaging del Meta Quest 3S Xbox Edition.

Dovrebbe fare il suo debutto ufficiale già entro i prossimi giorni, al prezzo di 399 dollari negli Stati Uniti. A livello di componentistica hardware non dovrebbero esserci novità di rilievo rispetto a quanto già visto con la versione standard del Quest 3S. Nella confezione sarebbero presenti un controller wireless, il cinturino Elite per indossare il dispositivo e il codice utile per sbloccare tre mesi di abbonamento al servizio Game Pass.

Non si tratta di un vero e proprio visore VR a marchio Xbox, ma poco ci manca. La mossa è in linea con quanto visto nelle scorse settimane, quando il gruppo di Redmond e ASUS hanno lanciato le Xbox portatili della serie Ally.