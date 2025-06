Chip AMD anche nelle future Microsoft Xbox

Sarah Bond, Presidente di Xbox, ha annunciato una nuova partnership pluriennale tra Microsoft e AMD. I chip del produttore di Santa Clara verranno utilizzati anche nelle future console, incluse quelle portatili. Durante il breve video sono state fornite altre interessanti informazioni.

Più store, più dispositivi

La collaborazione tra Microsoft e AMD è iniziata nel 2013 con la Xbox One. Integrava una APU (Accelerated Processing Unit) Jaguar con CPU octa core e GPU Radeon. È quindi proseguita con le attuali Xbox Series X e Series S, annunciate nel 2020, che integrano una CPU Zen 2 e una GPU RDNA 2.

Sarah Bond ha comunicato che la nuova partnership pluriennale prevede l’uso dei chip AMD per l’intero “portafoglio di dispositivi”, tra cui le console Xbox di prossima generazione. Le due aziende offriranno il meglio in termini di prestazioni, qualità visiva ed esperienza di gioco immersiva sfruttando anche l’intelligenza artificiale.

La Presidente di Xbox promette la retrocompatibilità con l’esistente libreria di giochi e la creazione di una piattaforma che permetterà di giocare senza essere vincolati ad un unico store e ad un unico dispositivo. Ciò sarà possibile perché sulle future console Xbox verrà installato Windows. Gli utenti potranno quindi scaricare giochi da qualsiasi store, come avviene su PC e sulle ROG Xbox Ally.

Sarah Bond ha infatti affermato:

Stiamo lavorando a stretto contatto con il team Windows per garantire che Windows sia la piattaforma numero uno per il gaming.

La versione di Windows 11 installata sulle console portatili di ASUS è stata ottimizzata per ridurre l’uso delle risorse e incrementare l’autonomia. La futura versione di Windows per le Xbox potrebbe essere più simile alla versione per PC, in quanto le console tradizionali sono collegate all’alimentazione di rete.