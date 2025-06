PS6: possiamo considerarlo il primo teaser ufficiale di Sony

Nintendo ha appena portato sul mercato la nuova Switch 2. Microsoft ha annunciato le prime Xbox portatili. E invece Sony? Trascorsi ormai più di sei mesi dal lancio (fortunato) delle mid-gen PS5 Pro, la società di Tokyo offre oggi quello che può a tutti gli effetti essere considerato come il primo teaser di PS6. Nessuna immagine né video, purtroppo, ma alcune informazioni concrete e ufficiali sulla console next-gen.

Sony conferma lo sviluppo della PS6

A parlarne è stato Hideaki Nishino, CEO della divisione Interactive Entertainment, durante un’intervista che si è concentrata principalmente su questioni finanziarie. Ciò che importa a noi su queste pagine non ha però nulla a che fare con trimestrali e bilanci, ma con l’hardware che segnerà la prossima generazione videoludica. Ne riportiamo di seguito in forma tradotta un paio di estratti.

Il nostro business nel settore console si è evoluto in una piattaforma multiforme e ora vantiamo un ampio ecosistema di giocatori altamente coinvolti, sia su PS5 sia su PS4. Quindi, naturalmente, c’è un enorme interesse per la nostra strategia per le console di prossima generazione.

Fin qui, nessuna sorpresa. Sul fatto che Sony sia consapevole dell’avere puntati addosso gli occhi degli appassionati di gaming non c’erano dubbi. Il passaggio più interessante è il seguente.

Sebbene non possiamo condividere ulteriori dettagli in questa fase, il futuro della piattaforma è la nostra priorità assoluta. Ci impegniamo a esplorare un modo nuovo e migliorato per consentire ai giocatori di interagire con i nostri contenuti e servizi.

Di fatto, si può interpretare come una conferma dello sviluppo. Dopotutto, i rumor a proposito di una progettazione già in corso d’opera si rincorrono da tempo. Quasi certo il coinvolgimento di AMD come partner sul fronte hardware (l’ipotesi Intel è sfumata).

L’uscita non prima del 2027

PS1 è arrivata nel 1994, PS2 nel 2000, PS3 nel 2006, PS4 nel 2013 e PS5 nel 2020. Non è difficile notare una sorta di pattern ricorrente, con un intervallo trascorso tra una generazione e l’altra variabile tra sei e sette anni. Dunque, aspettarsi un’uscita nel 2027 non è fuori luogo.

Uno dei primi giochi disponibili e ottimizzati per sfruttarne le potenzialità potrebbe essere The Witcher 4, il cui lancio è previsto proprio in quel periodo, salvo ritardi.

Provando a immaginare le caratteristiche di PS6, il trend attuale suggerisce l’assenza del lettore per i dischi oltre al supporto nativo e profondamente integrato per il cloud gaming. Cattive notizie potrebbero invece arrivare sul fronte del prezzo. Dopotutto, ricordiamo che quella attuale è la prima generazione videoludica della storia in cui il costo degli hardware, anziché diminuire col tempo, aumenta. Una passione sempre più costosa.