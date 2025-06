Switch 2 è qui: la scommessa già vinta di Nintendo

E così, siamo giunti al lancio di Switch 2. Il debutto della piattaforma, oggi, apre in un certo senso una nuova era videoludica, una sorta di regno intergenerazionale in cui Nintendo intende dominare il mercato. Di nuovo. È in questa fase che vede Sony e Microsoft ancora lontane dall’esordio dei loro hardware next-gen (PS5 Pro di fatto non lo è) che la casa di Super Mario vuol gettare le basi per costruire il proprio successo futuro. Questa volta, lo fa partendo da fondamenta molto solide.

Il day one della nuova Nintendo Switch 2

Nessuna rivoluzione, a dire il vero anche poca innovazione. La società ha scelto (legittimamente) di percorrere una strada sicura, riprendendo la formula del modello precedente capace di conquistare il pubblico in modo trasversale, come dimostrano i numeri.

Se da un lato questo approccio finirà per accontentare gli investitori e chi chiedeva un upgrade e nulla più, dall’alto inevitabilmente scontenta i fan di vecchia data che conoscendo la storia di Nintendo le riconoscono la capacità e il coraggio di cambiare continuamente le carte in tavola. È avvenuto ormai quasi vent’anni fa con il lancio di Wii, in grado di contrastare lo strapotere di PlayStation introducendo un sistema di controllo non convenzionale. Fece lo stesso nel 2012, mettendo una sorta di tablet nella periferica di Wii U, senza però ottenere un riscontro altrettanto positivo.

Da quel fallimento nacque Switch, con il suo design ibrido, pensato per adattarsi sia alla TV in salotto sia alla mobilità. La nuova Switch 2 riprende lo stesso concept, con qualche necessario ritocco mirato. Per un approfondimento rimandiamo all’articolo dell’annuncio.

Quella di Nintendo è una scommessa già vinta, con buona pace di chi avrebbe voluto vederla osare di più. Lo testimoniano i sold out dei preordini. L’azienda è talmente certa della propria posizione di forza da potersi permettere di alzare i prezzi della console e, al tempo stesso, far segnare un nuovo record per quello di un singolo gioco: Mario Kart World, nella sua edizione fisica, costa 89,99 euro.