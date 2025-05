Nintendo Switch 2: scoperte tutte le specifiche

Nintendo ha pubblicato una pagina sul sito ufficiale per elencare le specifiche della nuova Switch 2 che sarà in vendita dal 5 giugno. Mancano però le informazioni più interessanti, ovvero quelle su CPU e GPU. Digital Foundry ha scoperto tutti i dettagli.

Chip progettato solo per Nintendo

Nella riga corrispondente a CPU/GPU è scritto “Custom processor made by NVIDIA“. A differenza della Switch, che integra un chip NVIDIA Tegra X1, stavolta è stato usato un chip progettato solo per Nintendo. Si tratta del Tegra T239. Il SoC è composto da una CPU ARM Cortex-A78C a otto core (sei disponibili per gli sviluppatori, due riservati al sistema operativo) che raggiunge una frequenza massima di 1,7 GHz.

È inoltre presente una GPU basata sull’architettura Ampere con 1.536 CUDA Core. La frequenza massima è 1,4 GHz. Raggiunge i 3,072 TFLOPS quando la console è collegata al dock. Quando non è collegata, le prestazioni scendono a 1,71 TFLOPS.

Digital Foundry ha scoperto altre informazioni non indicate da Nintendo. La Switch 2 integra 12 GB di RAM LPDDR5X (3 GB riservati al sistema operativo, 9 GB utilizzabili dagli sviluppatori per i giochi) con interfaccia a 128 bit. La larghezza di banda è quindi 102 GB/s in modalità performance (docked) e 68 GB/s in modalità handheld (mobile).

Sono presenti inoltre 256 GB di storage UFS, espandibili con microSD Express fino a 2 TB. Altre specifiche sono state svelate dal produttore giapponese, tra cui lo schermo touch da 7,9 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel, refresh rate variabile fino a 120 Hz e supporto HDR10.

La Switch 2 sarà disponibile dal 5 giugno. Il prezzo in Italia è 469,99 euro. Nintendo ha aggiornato la licenza d’uso per specificare che potrebbe rendere la console inutilizzabile se rileva modifiche hardware e l’uso di giochi pirata.