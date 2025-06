Switch 2, lancio da record: il migliore di sempre per Nintendo

Prima le critiche riguardanti il prezzo ritenuto da qualcuno troppo elevato, poi quelle inerenti un upgrade hardware da molti considerato non soddisfacente, infine le lamentele per una sostanziale mancanza di innovazione. Eppure, l’esordio di Switch 2 è stato da record. Nei primi quattro giorni di disponibilità, Nintendo ha venduto 3,5 milioni di console. Non era mai accaduto nella storia dell’azienda.

Nintendo celebra il lancio di Switch 2

Al di là dei malumori, non era difficile prevederlo. La scorsa settimana abbiamo scritto su queste stesse pagine di una scommessa già vinta. A questo giro, la casa di Super Mario ha scelto di non rischiare, nel nome della continuità, puntando sulla stessa formula vincente già sperimentata con successo dal modello precedente, senza stravolgerlo.

I numeri danno ragione a Nintendo, che forte della sua posizione si è addirittura potuta permettere di alzare l’asticella per quanto riguarda il prezzo dei giochi, portando l’edizione fisica di Mario Kart World (il titolo di punta della lineup) a ben 90 euro. Queste le parole di Doug Bowser, President e Chief Operating Officer.

I fan di tutto il mondo stanno dimostrando il loro entusiasmo per Nintendo Switch 2, un modo migliorato per giocare a casa e in mobilità. Siamo grati per la loro risposta e felici di vedere quanto si stiano già divertendo con Nintendo Switch 2, esplorando nuove funzionalità e giochi che uniscono amici e familiari in modi inediti.

Secondo gli analisti, la società punta a raggiungere i 15 milioni di console entro il marzo 2026. L’esordio migliore di sempre (la prima Switch aveva venduto 2,7 milioni di unità in quattro giorni) conferma come il gruppo stia giocando una partita tutta sua, con dinamiche distanti da quella console war ormai sbiadita in cui i concorrenti Sony e Microsoft sembrano intenzionate alle esclusive, per puntare su pubblicazioni cross-platform al fine di monetizzare il più possibile le rispettive proprietà intellettuali.